|
В Аджарии уволили министра из-за шествия российского ансамбля
26 мая 2019, 16:09 • 122 • Украина
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили в связи с шествием детского ансамбля из России.
РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Отмечается, что российский ансамбль в День независимости Грузии шёл по улицам Батуми и скандировал «Россия, Россия!».
«Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на Министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», — сообщил Рижвадзе.
В Батуми несколько лет подряд проводится международный фольклорный фестиваль, который открывается шествием. В 2019 году в шествии впервые принял участие детский ансамбль из Ростова-на-Дону, приглашённый Минобразования.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2019, 20:39
|
20 мая 2019, 12:24
|
24 мая 2019, 09:09
|
24 мая 2019, 03:54
|
20 мая 2019, 04:24
|
23 мая 2019, 00:39
|
21 мая 2019, 12:39