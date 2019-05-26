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В Аджарии уволили министра из-за шествия российского ансамбля

26 мая 2019, 16:09  •  122 • Украина
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили в связи с шествием детского ансамбля из России. 
 
РИА Новости
 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Отмечается, что российский ансамбль в День независимости Грузии шёл по улицам Батуми и скандировал «Россия, Россия!».

«Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на Министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», — сообщил Рижвадзе.

В Батуми несколько лет подряд проводится международный фольклорный фестиваль, который открывается шествием. В 2019 году в шествии впервые принял участие детский ансамбль из Ростова-на-Дону, приглашённый Минобразования.

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