В администрации Зеленского рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным

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Без привлечения России донбасский конфликт не решить, заявили в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести анализ выполнения договоренностей, заключенных по итогам Парижского саммита в составе "нормандской четверки". Об этом заявил сегодня, 13 мая, глава администрации действующего главы государства Андрей Ермак в комментариях для местных СМИ.

По словам представителя Офиса Зеленского, ряд принципиальных вопросов по договоренностям в гуманитарной сфере до сих пор остаются открытыми. Существуют и иные темы, которые необходимо обсудить на межгосударственном уровне.

Тем не менее, украинский чиновник не стал уточнять, о каких конкретных вопросах идет речь.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы", – приводит "Украина.ру" заявление Ермака в комментариях для "РБК-Украина".

Официальный представитель Киева также заявил, что донбасский конфликт невозможно урегулировать без привлечения российской стороны.

Согласно приведенным данным, ранее Зеленский отдал главе своей администрации поручение по организации встречи с президентом России. Изначально речь шла о разграничении сил на территории Донбасса. Российский лидер позднее пригласил Зеленского в Москву. В офисе президента Украины заявили, что визит Путина в украинскую столицу будет "некорректным".

Сам Зеленский в конце апреля заявлял, что готов провести встречу с президентом России на территории Ватикана. Украинский лидер уточнил, что считает это место самым подходящим для диалога глав двух государств. По словам президента Незалежной, Святой Престол сохраняет для подобного мероприятия соответствующий "глобальный авторитет".