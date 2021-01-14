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В администрации Зеленского рассказали о сроках возвращения Донбасса

14 января 2021, 14:25  •  57 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинские власти решили отвести десятки лет на "переходный период"
Киев рассчитал "переходный период" по вопросу возвращения Донбасса в состав Украины. По словам представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советника Офиса президента Алексея Арестовича, речь идет о 25-летнем сроке.
Представитель украинской администрации объяснил методику расчета обозначенного периода: по его словам, срок восстановления Донбасса должен быть вдвое дольше периода "оккупации" региона, который составляет семь лет. Так как власти сочли полученное число невозможным для украинских законов, то 25 лет является наиболее оптимальным сроком для полноценной "деоккупации" и реинтеграции региона.
Арестович добавил, что в настоящее время Трехсторонняя контактная группа занимается обсуждением "деоккупации" Донбасса. Украинская сторона настаивает на "выведении войск и оружия РФ", после чего, по мнению Киева, должно развернуться восстановление социального, политического и экономического пласта.
В случае развития описанного варианта, сообщил представитель президента Незалежной, совершившие военные преступления лица будут наказаны по всей строгости украинского закона, а сокрытие или бегство грозит преследованием со стороны СБУ.
"Граждане, которые остались там, увидят, что на украинской стороне гораздо лучше, чем у них. Наши граждане, которые семь лет подвергались российской пропаганде, наглядными и практическими шагами перейдут на нашу сторону", – заявил Арестович в эфире "Канала 24".
Ранее Арестович заявил, что Украина предложила "уйти с Донбасса" России по "золотому мосту".

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