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В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

21 июня 2019, 19:24  •  28 • Украина
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
 
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заместителя главы администрации Руслана Рябошапку.

«Это абсолютная глупость. Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... За свои слова он (Ткачук. — RT) должен ответить. За эту ложь, которую он распространяет против президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке», — сказал он.

По мнению Рябошапки, заявление Ткачука является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.

Ранее Ткачук обвинил администрацию Зеленского в незаконном давлении на членов Совета судей Украины.

14 июня Зеленский принял решение о создании экспертной группы, которая займётся оценкой результатов проведённой судебной реформы в стране.

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