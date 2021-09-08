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В Администрации Зеленского оценили сюжет CNN о роли ЦРУ в задержании «вагнеровцев» в Минске
08 сентября 2021, 19:15 • 117 • Украина
В Офисе (Администрации) президента Украины оценили громкий материал CNN, в котором говорится о роли ЦРУ США в задержании 33 «вагнеровцев» в Минске. Озвученную изданием версию в Киеве назвали «очень странной».
«На мой взгляд, иногда явно случаются такие анекдотические ситуации, которые сложно даже придумать.
Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал.
Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники — и это ключевое — что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает.
Еще раз: анонимные, бесфамильные, бездолжностные и, следовательно, не имеющие информационной и репутационной ценности источники», — заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, при таком содержании материала стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность выхода материала CNN с заявлением представителя ФСБ.
«Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать.
Теперь они „разгонят“ эту историю со ссылкой на CNN.
И случилось это накануне запланированной встречи (президента Белоруссии) Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», — пытается выглядеть компетентным аналитиком Подоляк.
«Можно только сожалеть, что запущенная через российскую пропагандистскую “Комсомольскую правду” история прикрытия для появления „вагнеровцев“ в Белоруссии до сих пор гуляет по медиа к радости и удовольствию ФСБ», — констатировал Подоляк.
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