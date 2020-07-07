В администрации Зеленского окопался куратор от Демпартии США – Кирилл Тимошенко

До последнего времени Тимошенко производил впечатление случайного человека на высоком посту – фигурировал в скандальчиках среднего пошиба, не отсвечивая при этом в серьёзных вопросах, имея при этом «вид лихой и придурковатый», как и подобает чиновнику его, не самого высокого, уровня. Однако, неожиданно выяснилось, что Тимошенко вовсе не так прост, как стремится казаться – именно он поставлен Викторией Нуланд «решать вопросы» в администрации Зеленского – от имени Демократической партии США.

Именно Тимошенко лоббирует ключевые назначения в руководстве Украины. Именно он вернул во власть сбитого лётчика Михаила Саакашвили. А сегодня он занимается трудоустройством ещё двух таких же, отставной козы барабанщиков – бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко и бывшего премьера Арсения Яценюка. И Яценюк, и Наливайченко, и Саакашвили – кадры из карточной колоды Виктории Нуланд – возможно, будущего главы Госдепа США (если, конечно, следующим президентом станет Джо Байден). Помимо решения кадровых вопросов, Тимошенко, оказывается, суёт свой нос и в минскую повестку, препятствуя сближению позиций Дмитрия Козака и Андрея Ермака.

В окружении главы СБУ Ивана Баканова муссируются слухи о том, что шефа контрразведки и друга детства Зеленского вот-вот снимут – недаром же Зеленский недавно его подставил, по сути, уличив в разглашении конфиденциальной информации. Баканова собираются перевести в Совбез (СНБО), а на его место уже прочат Наливайченко. Сам Наливайченко поведал о своём возвращении в контрразведку нескольким бывшим коллегам, ничуть не опасаясь утечки – стало быть, этот вопрос уже решён? Что же до Яценюка, то он должен был возглавить Нацбанк Украины, но с этим назначением пока что-то не задаётся (как и с полноценным камбэком Саакашвили). Так или иначе, Кирилл Тимошенко старается, выполняя волю своих заокеанских покровителей.

Кстати, обнародованная накануне адмиралом Неижпапой информация о готовящемся нападении Украины на Россию – всего лишь раскрытие планов Виктории Нуланд, которой осенью до зарезу необходимо военное обострение у российской границы. Таким образом, срывы переговоров по Донбассу, устраиваемые с подачи Кирилла Тимошенко, совсем не случайны, и играют на руку Нуланд. А вот на руку ли они Зеленскому? И в курсе ли он, кто такой Кирилл Тимошенко на самом деле?