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В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным

30 мая 2019, 20:54  •  4 • Украина
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогам встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.
 
РИА Новости
 

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно когда это касается важных для нас вопросов», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что предыдущий глава государства Пётр Порошенко говорил с Путиным.

Ранее сообщалось, что Зеленский отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Москвой.

Позднее он заявил, что освобождение украинских моряков может стать шагом к переговорам.

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