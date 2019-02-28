В администрации Порошенко прокомментировали инцидент в Запорожье

В администрации президента Украины Петра Порошенко прокомментировали порталу «Новое время» инцидент в Запорожье, когда якобы украинский лидер сорвал головной убор с женщины.

По словам представителей украинского президента, это произошло «случайно».

Ранее сообщалось, что в социальных сетях обсуждается видео, на котором, предположительно, президент Украины Пётр Порошенко срывает шапку с женщины во время своего визита в Запорожье.

На видео видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с неё срывают головной убор. Некоторые пользователи предположили, что это мог сделать сам Порошенко, хотя по кадрам это однозначно определить нельзя.