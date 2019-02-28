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В администрации Порошенко прокомментировали инцидент в Запорожье

28 февраля 2019, 19:54  •  112 • Украина
В администрации президента Украины Петра Порошенко прокомментировали порталу «Новое время» инцидент в Запорожье, когда якобы украинский лидер сорвал головной убор с женщины.
 
©president.gov.ua
 

По словам представителей украинского президента, это произошло «случайно».

Ранее сообщалось, что в социальных сетях обсуждается видео, на котором, предположительно, президент Украины Пётр Порошенко срывает шапку с женщины во время своего визита в Запорожье.

На видео видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с неё срывают головной убор. Некоторые пользователи предположили, что это мог сделать сам Порошенко, хотя по кадрам это однозначно определить нельзя.

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