Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулас...
Главная / В России

В администрации Кремля выловили коронавирус

27 марта 2020, 16:00  •  155 • В России

Коронавирус вычислили у одного из сотрудников Администрации президента России. Зараженного уже отправили на карантин. Имя заболевшего пока не сообщают.

- Мне известно об одном заболевшем коронавирусом, я могу один такой случай подтвердить, о втором мне не известно, - ответил журналистам на вопрос о заражении сотрудника пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом, Песков подчеркнул, что заразившийся сотрудник с президентом не контактировал. У всех, кто встречается в эти дни с президентом - берут экспресс-тесты на коронавирус.

- Это лишний раз доказывает оправданность превентивным мер и проведения тестирования всех участников мероприятий с участием Владимира Путина, - подчеркнул Песков. Он также отметил, что в администрации президента принимаются все необходимые меры, чтобы не дать вирусу распространение дальше.

При этом Дмитрий Песков подтвердил, что действительно две недели назад был на дне рождения Аллы Крутой, но со Львом Лещенко, который сейчас лечится от коронавируса, там не встречался.

- Да, я туда заезжал, - сказал Песков журналистам. - Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
26 марта 2020, 22:00
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
27 марта 2020, 09:00
Записки киевлянки: Вирус сделал Киев шелковым. Даже нацики моют подъезды хлоркой
26 марта 2020, 21:30
«Мой дом здесь»: близким родственникам россиян разрешили въезжать в РФ
27 марта 2020, 02:00
«Потрясение-2020 будет масштабнее кризиса-2008»
26 марта 2020, 23:30
Двое погибших и двое пострадавших: что известно о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске
27 марта 2020, 11:30
«Не является основанием для снижения зарплат»: Минтруд разъяснил россиянам условия нерабочей недели
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои...
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
26 марта 2020, 22:00
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.