В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

В попытке государственного переворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в администрации абхазского президента.

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.

Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства «пребывания этих граждан на территории Абхазии».

9 января в здание администрации президента Абхазии ворвались протестующие, они потребовали отставки главы республики Рауля Хаджимбы.

В администрации назвали эти события попыткой государственного переворота.

Как заявили в Совбезе Абхазии, участники протестов в Сухуме завладели оружием, после того как ворвались в здание президента.

Подробнее — в материале RT.