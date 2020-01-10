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В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
10 января 2020, 18:39 • 191 • Украина
В попытке государственного переворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в администрации абхазского президента.
© Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.
Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства «пребывания этих граждан на территории Абхазии».
9 января в здание администрации президента Абхазии ворвались протестующие, они потребовали отставки главы республики Рауля Хаджимбы.
В администрации назвали эти события попыткой государственного переворота.
Как заявили в Совбезе Абхазии, участники протестов в Сухуме завладели оружием, после того как ворвались в здание президента.
Подробнее — в материале RT.
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