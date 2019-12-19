В 90-е искали себя, но оказались у наших границ: Эксперт объяснил, зачем НАТО "показывает зубки"

Эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологи РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин назвал прискорбным подтверждение из Кремля о том, что НАТО может представлять угрозу для России.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что интенсивные военные учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в данном случае "речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО".

По словам Кошкина, всё это не может не настораживать.

"Это весьма серьёзные источники, которым нельзя не доверять. И конечно, надо верить и ориентироваться на них. Опасность весьма высокая. И я абсолютно согласен с ними, что они реально информируют российское общество о той весьма сложной ситуации, которую создают прежде всего США, генерируя действия своих союзников, приближая инфраструктуру к нашим границам", - указал он.

При этом, подчеркнул эксперт, Россия может постоять за себя и обеспечить собственную безопасность.

"Что касается возможного противостояния или широкомасштабного столкновения, войны, то здесь, третья позиция, я всё-таки глубоко убеждён, что нет ни желания, нет даже непосредственной возможности, настроения, устремления, понимания того, что они хотят воевать с нами. Они прекрасно понимают, что мы в состоянии или уничтожить, или нанести неприемлемый ущерб даже оставшимися средствами, если они надеются на какой-то первый быстрый удар", - убежден он.

Если говорить о предпосылках, которые подтолкнули НАТО буквально к нашим границам, то стоит учесть и политический аспект, и блоковое сознание.

"Эта организация, Североатлантический альянс, "заточена" под блоковое мышление. Они были созданы против Советского Союза, сформировали этот блок, под борьбу с терроризмом они не "заточены": они не умеют, у них нет соответствующей структуры командования. Так что они хотели в 90-е годы и занимались какой-то гуманитарной помощью детям Африки, так сказать, искали себя, а сейчас их здорово встряхнули из Вашингтона, заставив платить большие деньги. А для европейцев это стресс. И чтобы этот стресс как-то снять, подкрепить его можно только угрозой. Куда деньги идут? Мы вас защищаем. И вот эти бешеные деньги, которые сегодня должны потечь после лондонского саммита, то они как раз сегодня и оправдывают", - указал Кошкин.

Эксперт добавил, что в современном мире многие процессы настолько динамично разворачиваются, что порой даже аналитики не все могут оценить адекватно сложившуюся ситуацию и вектор её развития.