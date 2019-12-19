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В 90-е искали себя, но оказались у наших границ: Эксперт объяснил, зачем НАТО "показывает зубки"
19 декабря 2019, 10:39 • 97 • В мире
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал сообщения Генштаба, в котором утверждалось, что учения НАТО можно расценивать как подготовку к полномасштабному конфликту. По его словам, если военный блок в 90-е "искал себя", то сейчас раздутые бюджеты и блоковое сознание альянса привело к тому, что они оказались у наших границ, тем самым "показывая зубки".
Эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологи РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин назвал прискорбным подтверждение из Кремля о том, что НАТО может представлять угрозу для России.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что интенсивные военные учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в данном случае "речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО".
По словам Кошкина, всё это не может не настораживать.
"Это весьма серьёзные источники, которым нельзя не доверять. И конечно, надо верить и ориентироваться на них. Опасность весьма высокая. И я абсолютно согласен с ними, что они реально информируют российское общество о той весьма сложной ситуации, которую создают прежде всего США, генерируя действия своих союзников, приближая инфраструктуру к нашим границам", - указал он.
При этом, подчеркнул эксперт, Россия может постоять за себя и обеспечить собственную безопасность.
Если говорить о предпосылках, которые подтолкнули НАТО буквально к нашим границам, то стоит учесть и политический аспект, и блоковое сознание.
"Эта организация, Североатлантический альянс, "заточена" под блоковое мышление. Они были созданы против Советского Союза, сформировали этот блок, под борьбу с терроризмом они не "заточены": они не умеют, у них нет соответствующей структуры командования. Так что они хотели в 90-е годы и занимались какой-то гуманитарной помощью детям Африки, так сказать, искали себя, а сейчас их здорово встряхнули из Вашингтона, заставив платить большие деньги. А для европейцев это стресс. И чтобы этот стресс как-то снять, подкрепить его можно только угрозой. Куда деньги идут? Мы вас защищаем. И вот эти бешеные деньги, которые сегодня должны потечь после лондонского саммита, то они как раз сегодня и оправдывают", - указал Кошкин.
Эксперт добавил, что в современном мире многие процессы настолько динамично разворачиваются, что порой даже аналитики не все могут оценить адекватно сложившуюся ситуацию и вектор её развития.
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