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В 80% городов Украины сокращается население

26 июня 2018, 11:54  •  147 • Украина

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне представила в Киеве доклад о том, что население 80% украинских городов постоянно уменьшается. Идёт рост населения только в самых крупных городах – в столице и в областных центрах за счёт притока людей из провинции, где совсем нет работы. Быстрей всего растёт население Киева. 

«Нет ни одного региона в Украине, где есть замещение новорождёнными. Страна теряет население. Естественный прирост отрицательный в каждой области. В среднем по стране на каждые 100 смертей приходится 54 новорождённых», - отметили авторы доклада.

Эксперт ОЭСР Уильям Томпсон заявил, что «к 2030 году Украина может потерять 12-13% населения».

По прогнозу ОЭСР, уже «к 2020 году в стране останется менее 43 миллионов человек. Последующий миграционный отток и естественная убыль приведут к тому, что к 2050 году численность населения Украины составит 36 миллионов человек».

Только за четыре первых месяцев этого года страна потеряла почти 85,7 тысячи человек. А каждый год на Украине вымирает такой город, как областной центр Тернополь.

Мало того что украинцев умирает в два раза больше, чем рождается, к этому в последние пару лет добавилась ещё и массовая эмиграция.  Однако правительство не замечает проблемы, которая может привести к демографической катастрофе.

«У нас приграничные с Россией сёла стоят практическими пустыми. Там земля бурьяном поросла, хаты заброшены. Люди уже не хотят сюда возвращаться, потому что работы нет, а сельским хозяйством не очень хотят заниматься. Тут же в основном сажают картошку, а с ней нужно работать. Едут в Россию, в Польшу, Чехию», – комментируют ситуацию в Черниговской областной администрации.

В Черниговской области вообще самая низкая рождаемость и самое старое население. Ещё лет десять – и там останутся доживать одни старики. А ещё лет через двадцать будет Дикое поле?

Напомним: последняя перепись населения на Украине была в 2001 году. С тех пор слишком много событий произошло, после которых население сокращалось миллионами. Киев опасается проводить перепись населения, её переносят из года в год, теперь планируют провести через два года – в 2020-м.

Страхи правительства понятны – часть специалистов уверены, что в стране осталось менее 30 миллионов украинцев уже сегодня, не дожидаясь 2050 года.

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