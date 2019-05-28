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В 400 метрах от линии фронта: Зеленский приехал в Донбасс

28 мая 2019, 00:54  •  14 • Война
Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на территорию Донбасса — в Луганскую область, где осмотрел позиции ВСУ в станице Луганской и населенном пункте Счастье.
Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений, передает ФАН.
«В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В свою очередь, заместитель главы администрации Зеленского Юрий Костюк заявил о намерении главы государства создать новую информационную стратегию по Донбассу. По его словам, команда президент Украины планирует создать в отношении Донбасса отдельную стратегию.
«Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, которые уехали оттуда, когда началась война», — отметил Костюк.
Он также добавил, что журналисты не понаслышке знают, что происходит в том регионе, поскольку у них там проживают родственники, с которыми они общаются на регулярной основе.
Вместе с тем,
председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук усомнился в желании Зеленского остановить войну в Донбассе.
«Около 80% в любой социологии самое главное ожидание наших людей – это мир в Донбассе», — сказал украинский политик.
По его словам, команда Зеленского и сам президент не желают делать то, чего «ждут люди». Медведчук также добавил, что жители Украины хотят восстановить отношения с Россией.
Медведчук также заявил, что он выходит из переговорного процесса по Донбассу. По его словам, он не видит смысла представлять интересы Зеленского.
«Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам», — отметил Медведчук.
Он подчеркнул, что для него важен мир на Донбассе, а также «возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс». При этом, уточнил политик, позиция Зеленского полностью противоречит его планам.
Медведчук напомнил, что на инаугурации Зеленский заявил, что готов потерять свою должность и высокие рейтинги ради прекращения огня в Донбассе. Однако через несколько часов, добавил Медведчук, Зеленский призывал делегацию США ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе.
«Это как понимать? Мы должны договариваться в том числе и с Москвой, мы должны договариваться о мире с Донецком и с Луганском — и для этого надо усилить санкции против России?» — возмутился Медведчук.
Неделей ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Зеленскому необходимо решить те острые вопросы, которые возникли при его предшественнике – Петре Порошенко.
«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве.
Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования»,
— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Президент России также вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева самопровозглашенными республиками.
В середине нынешнего месяца Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего иронически оценил «послание мира». По словам Дейнего, комментировать нечего, если только навыки видеомонтажа, которыми обладает команда Зеленского.
Он отметил, что это видеобращение представляет собой ряд призывов религиозных лидеров, которые себя таковыми возомнили.
«Но никаких признаков того, что эти заявления – результат некоей встречи с Зеленским, я не вижу», — подчеркнул Дейнего.
Он призвал обратить внимание на съемки, которые прошли в разных интерьерах. По его мнению, все фразы скомпилированы из разных выступлений.
В прошлом месяце Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — в гуманитарных целях помощи людям, проживающим на территории ведения боевых действий — внутриукраинского конфликта, передает НСН.

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