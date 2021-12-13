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В 37 регионах России: ФСБ выявила более 100 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.»

13 декабря 2021, 13:40  •  170 • В России
Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Следственным комитетом в 37 регионах России провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 106 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», созданной украинцем Егором Красновым, действующим под покровительством спецслужб Украины. По данным силовиков, были задержаны трое администраторов интернет-сообществ, призывавших совершать насильственные акции, ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на общеобразовательные учреждения в России.
 
© ФСБ РФ
 

Более 100 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.» были выявлены силовиками в 37 субъектах Российской Федерации, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», — говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ отметили, что группировка была создана гражданином Украины 2000 года рождения Егором Красновым, который действует под покровительством украинских спецслужб.

«В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлены трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения», — пояснили в ФСБ.

Указывается, что цель проведённых мероприятий — пресечение инспирированной Красновым в различных регионах РФ акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств.

Наряду с этим в Пензенской области и Республике Коми была пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» двух экстремистских групп. Их численность составила пять и восемь человек соответственно. По адресам проживания задержанных были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли различные виды оружия (гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье, пневматические пистолеты, охолощённые пистолеты и автоматы) и боеприпасы к ним, а также большое количество холодного оружия и баллончики со слезоточивым газом.

«Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. В отношении остальных задержанных, в числе которых есть те, кто непосредственно состоял в интернет-переписке с Егором Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора, продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут вынесены соответствующие процессуальные решения или приняты меры профилактики», — заключили в ЦОС ФСБ.

Также была опубликована видеозапись допроса одного из задержанных — ему 16 лет.

«В апреле 2021 года в мессенджере Telegram познакомился с жителем Украины Красновым Егором, действующим лидером группировки «М.К.У.». Он рассказывал мне о совершённых им ранее убийствах и других преступлениях, осуществлённых возглавляемым им сообществом, его структуре и планах», — рассказал юноша.

По его словам, Краснов также направлял ему инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, просил его изготовить СВУ в целях демонстрации навыков.

«Осознав тот факт, что Краснов планирует использовать меня в совершении теракта против жителя Воронежской области, я решил отказаться от изготовления взрывного устройства и от дальнейшего общения с Красновым и другими членами группировки», — заключил задержанный.

Задержания неонацистов в России

В 2021 году ФСБ провела ряд операций по задержанию членов украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.».

В феврале в Воронеже задержали трёх человек в возрасте 18, 19 и 33 лет в связи с их причастностью к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. У них изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций и холодное оружие.

В марте 14 человек задержали в Геленджике и Ярославле. Члены организации совершали преступления «в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определённого места жительства» и возбуждали ненависть и вражду по национальному признаку. Отмечалось, что участники сообщества избивали людей и выкладывали видео нападений в сеть.

В апреле в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе (Краснодарский край), Пущине (Московская область), Переславле-Залесском (Ярославская область) задержали 16 сторонников «М.К.У.», которые готовили вооружённые нападения и «подрывы административных зданий органов власти».

В мае была разгромлена ячейка украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества в Саратове, были задержаны 14 человек.

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