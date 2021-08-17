Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

В "Талибане"* позитивно оценили поведение России в отношении Афганистана

17 августа 2021, 12:40  •  183 • Политика
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Москва заняла нейтральную позицию
Хорошими назвал отношения России и "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) официальный представитель политического офиса движения Мохаммад Наим.
По его словам, между талибами и Москвой налажены "давние контакты", проводятся двусторонние встречи. Особенно позитивно талибы воспринимают тот факт, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики.
"Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана",
– подчеркнул Наим в эфире RT Arabic. При этом он выразил надежду, что в будущем связи РФ и Афганистана еще более расширятся. В частности, в "Талибане" рассчитывают, что Россия сможет помочь афганскому народу, пострадавшему в результате длительного периода войн.
Накануне стало известно, что российское посольство в Кабуле окружили талибы. Они взяли на себя миссию по охране дипмиссии после того, как свои посты оставили подконтрольные правительству афганские военнослужащие.
"Талибан" объявил о своей власти в республике в минувшие выходные. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал за границу, прихватив накопленные сокровища.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





183
Источник
Похожие новости
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
17 августа 2021, 07:10
Дипломат рассказал о "высокомерно" отверженном НАТО предложении России
17 августа 2021, 00:45
"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана
17 августа 2021, 03:30
Отпускница 1991 года развенчала миф о спецоперации возле дачи Горбачёва
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2021, 01:35
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов подать в суд
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
14 августа 2021, 22:20
Россия "украла" военно-морской флот Украины, и восстанавливать его смысла нет - NI
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.