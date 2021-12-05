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В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

05 декабря 2021, 11:30  •  406 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Украинские представители требуют отказа в сертификации СП-2
Глава украинской газовой компании Юрий Витренко во время конференции в Брюсселе заявил, что российский газопровод "Северный поток – 2" не должен пройти сертификацию для запуска, поскольку Москва будет использовать его в своих политических целях. Об этом свидетельствуют цены на топливо для Молдавии и Сербии. Его слова передает Euractiv.
Витренко высказал недовольство решением ФРГ разрешить Nord Stream AG создать дочернюю компанию в стране для управления газопроводом. По его словам, это является издевательством над правилами ЕС. Он отметил, что труба должна быть заполнена газом от альтернативных поставщиков. 
Глава "Нафтогаза" уверяет, что Россия использует поставки топлива для реализации собственных политических целей. Он заявил, что российский газ исправно поставляется по долгосрочным контрактам, но на спотовые рынки, где спрос вырос в три раза, продается в сокращенном объеме. Другим примером, по его мнению, являются отличные контрактные цены для разных стран – Сербии и Молдавии.
"Они хотят помочь сербским политикам перед выборами, поэтому они продают газ с нерыночными скидками. Или они хотят наказать Молдову за ее геополитический выбор и немедленно потребовать высоких цен, выплаты прошлых долгов. А в последнее время из-за российских военных кораблей в Черном море мы не можем завершить сейсмические исследования для разведки газа в наших водах, проводимые европейскими фирмами", – пожаловался Витренко.
Он потребовал, чтобы ЕС полностью руководствовались принципом верховенства закона при сертификации "Северного потока-2". 
Напомним, ранее во время визита на Украину посол ФРГ сообщила, что процесс сертификации российского газпоровода заморожен, как минимум, на полгода.

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