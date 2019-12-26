В 26 км от Ракки: военная полиция России заняла покинутый армией США опорный пункт в Сирии

Покинутый подразделением американской армии опорный пункт в сирийском городе Телль-Самин занят российской военной полицией. Об этом журналистам рассказали сами силовики. Объект находится в стратегическом районе, связывающем Ракку с рядом других крупных городов арабской республики. В скором времени силы военной полиции приступят к патрулированию в этой области и займутся обеспечением безопасности мирных жителей.

Российская военная полиция заняла опорный пункт в сирийском городе Телль-Самин неподалёку от Ракки, который покинуло подразделение американской армии. Ранее здесь были развёрнуты порядка 100 морских пехотинцев и военная техника.

Опорный пункт находится в стратегически важном районе на перекрёстке дорог, которые связывают Ракку с центральной и северной частью Сирии, городами в пойме реки Евфрат.

«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», — рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что первым на объект зашёл спецназ, затем сапёры провели проверку территории. Только после этого основные силы начали заходить на базу. На опубликованных с места событий кадрах видно, как российские военные, поднявшись на крышу одного из зданий опорного пункта, водрузили на ней флаг России.

Российская военная полиция заняла опорный пункт в сирийском городе Телль-Самин

Занятый военной полицией объект, расположенный всего в 26 км от Ракки, около пяти лет находился под контролем сил США, которые затем были отозваны из САР по решению Белого дома. При этом, по заявлению сирийских властей, параллельно с авиаударами сил так называемой коалиции по городу из Ракки были выведены более 4 тыс. боевиков «Исламского государства»*.

Комментируя действия российской военной полиции, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал их разумными в сложившейся ситуации.

«База — инфраструктура. И если мы её не займём, то этим могут воспользоваться оппоненты. Всё, что мы сейчас слышим в информационном пространстве, подтверждает, что большинство стран и политических сил, заинтересованных в Сирии, испытывают доверие к России и российским вооружённым силам», — сказал собеседник RT.

Напомним, что до начала конфликта в Сирии Ракка была одним из крупнейших в стране городов с развитой экономикой и промышленностью, а затем долгое время считалась фактически «столицей» квазигосударственного образования ИГ. Террористы заняли город в 2013 году, а в 2017-м в Ракку вошли отряды вооружённой сирийской оппозиции при поддержке США.

Как рассказал в начале декабря офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Владимир Варнавский, в результате штурма города его инфраструктура была практически разрушена, погибло много гражданских лиц.

«В 2017 году социально-экономическая инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе проводившейся международной коалицией, возглавляемой США, операции по её освобождению. Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности. Наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», — пояснил Варнавский.

Это уже второй опорный пункт, который российские военные заняли после отхода американских сил. В начале ноября подразделения российской военной полиции взяли под охрану аэродром, расположенный недалеко от города Кобани на севере Сирии.

До этого США использовали полевой аэродром в районе населённого пункта Метрас для снабжения собственных баз и поставок военной помощи так называемой умеренной сирийской оппозиции.

Тогда российские подразделения оперативно передислоцировали в район Кобани, чтобы предотвратить нанесение ущерба инфраструктуре аэродрома бывшими хозяевами. О подобных случаях ранее сообщали сирийские информагентства. Так, в октябре стало известно об уничтожении американцами собственной базы в сирийской провинции Эль-Хасака.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.