В 23 регионах: ФСБ заявила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.»

В результате скоординированной работы ФСБ, МВД и СК в 23 российских регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб. По адресам проживания задержанных найдено охотничье оружие без разрешительных документов, средства связи с записями акций «прямого действия», а также инструкции по вовлечению новых участников в экстремистскую деятельность.

В России задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, операция проведена службой совместно с МВД и Следственным комитетом.

«В 23 регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — говорится в заявлении.

По адресам проживания задержанных изъято гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без соответствующего разрешения. Кроме того, у членов группировки обнаружено самодельное огнестрельное и холодное оружие.

В ФСБ заявили о задержании сторонников украинской неонацистской группировки

У задержанных также найдены средства связи, содержащие переписку с основателем «М.К.У.» с фото- и видеозаписями акций «прямого действия», инструкциями по их проведению и вовлечению новых людей в экстремистскую деятельность структуры.

За предшествующий год ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях сторонников «М.К.У.» по всей России как поодиночке, так и в составе групп. О первом в России крупном задержании членов «М.К.У.» стало известно 18 февраля 2021 года. Речь шла о группе злоумышленников, выявленных ФСБ в Воронеже.

О задержании ещё 13 сторонников «М.К.У.» служба сообщила 19 марта 2021 года. В результате работы ведомства были задержаны участники группы в Геленджике и Ярославле.

В апреле 2021 года ФСБ сообщила о задержании 16 сторонников «М.К.У.» в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Переславле-Залесском, а также в городе Пущино Московской области. В ведомстве заявили, что задержанные причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также к подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооружённых нападений на граждан.

Ещё 14 сторонников «М.К.У.» задержали в Саратове, заявил ЦОС ФСБ 28 мая 2021 года. У них нашли экстремистские материалы, оружие, а также инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки.

1 июля того же года ФСБ сообщила о задержании семи сторонников «М.К.У.» в Белгороде. Они были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов. Кроме того, задержанные планировали вооружённые нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан.

О крупнейшем на сегодняшний момент задержании сторонников «М.К.У.» стало известно 13 декабря 2021 года. В 37 регионах выявили 106 неонацистов, которые готовили массовые убийства и теракты. В числе задержанных оказались как администраторы интернет-сообществ, в которых пропагандировалась экстремистская идеология, так и лица, непосредственно планировавшие нападения. Среди их целей были образовательные учреждения.

Позднее в том же месяце ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области сторонника «М.К.У.», который готовил нападение на представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке материалов по украинской проблематике.

В 2022 году борьба с распространением идей «М.К.У.» продолжилась. 11 января ФСБ сообщила о предотвращении терактов после задержания сторонника «М.К.У.» в Тверской области. Задержанный в ходе допроса заявил, что руководитель организации намеревался провести на территории России серию крупных терактов.

В результате в отношении самого лидера «М.К.У.» Егора Краснова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»).

Позднее, в начале марта, в Рязанской области задержали ещё одного сторонника «М.К.У.», который по распоряжению руководителя этой организации занимался администрированием радикальных интернет-сообществ, пропагандой идеологии насилия и помогал вовлечению российской молодёжи в экстремистскую деятельность.