В 2103 году в Латвии не останется никого

«Наибольшим человеческим потенциалом страна располагала в 1990 году»

«Согласно данным Центрального статистического управления, по состоянию на 1 февраля 2021 года в Латвии проживало 1 891 300 человек. Такое же число жителей было в Латвии после разрушительной Второй мировой войны. Наибольшим же человеческим потенциалом страна располагала в 1990 году: 2 668 140 жителей»,

– пишет латвийский новостной портал Press.lv.

Издание отмечает, что в этом году в Латвии в 11-й раз пройдёт перепись населения. Однако по домам больше никто не будет ходить, да и анкеты, даже электронные, заполнять не придётся – количество населения страны подсчитают по различным компьютерным регистрам, которые есть у Управления по делам гражданства и миграции, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования и т. д. Этих регистров более сорока.

Вот только с каждой новой переписью, начиная с года обретения Латвией долгожданной независимости, население страны сокращается, а смертность стабильно превышает рождаемость.

В прошлом году в Латвии родилось 18 869 новых граждан, а умерло 27 574. Таким образом, только за один год Латвия потеряла 8705 человек – население таких городов как Лудза или Краслава.

За последние 20 лет население страны сократилось с 2 377 062 до 1 891 360 человек – на 485 702. А за тридцать лет – на 776 780 человек, приводит Press.lv примеры вымирания Латвии.

Если посмотреть киножурналы «Советская Латвия» 1960 – 1970-х годов прошлого века, в глаза бросается огромное количество людей на улицах латышских городов. Сегодня улицы пустынны.

В советской Риге проживало около одного миллиона человек, в прошлом году – почти вполовину меньше, 627,8 тысячи. Также – почти вдвое – сократилось население многих волостей, сообщает издание.

И если до коронавируса на улицах Риги хотя бы были туристы, то сегодня, после закрытия границ, улицы мертвы.

Массовый исход латышей начался в 2008 году, когда грянул мировой экономический кризис.

«Фактически из каждой латвийской семьи кто–либо уехал в Ирландию, Великобританию, Швецию... Теперь же мы переживаем очередной кризис, связанный с пандемией коронавируса. Особых перспектив в Латвии нет, поэтому отъезд новой волны трудоспособного населения не за горами»,

– пишет автор статьи Александр Федотов.

Массовый отъезд накладывается на проблему с рождаемостью – последний раз число родившихся превышало количество умерших в 1991 году, с тех пор на протяжении тридцати лет Латвия стабильно вымирает, её население стареет год от года, а молодёжь с нетерпением ждёт открытия границ, чтобы побыстрее уехать в поисках лучшей жизни. В стране же остаются пенсионеры да чиновники.

«Демографы уже подсчитали, что каждый день население страны сокращается на 47 человек. Определён и срок, когда здесь не останется никого. Это 2103 год»,

– констатирует Press.lv.