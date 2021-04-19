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В 2103 году в Латвии не останется никого

19 апреля 2021, 12:10  •  139 • В мире
«Наибольшим человеческим потенциалом страна располагала в 1990 году»
«Согласно данным Центрального статистического управления, по состоянию на 1 февраля 2021 года в Латвии проживало 1 891 300 человек. Такое же число жителей было в Латвии после разрушительной Второй мировой войны. Наибольшим же человеческим потенциалом страна располагала в 1990 году: 2 668 140 жителей»,
– пишет латвийский новостной портал Press.lv.
Издание отмечает, что в этом году в Латвии в 11-й раз пройдёт перепись населения. Однако по домам больше никто не будет ходить, да и анкеты, даже электронные, заполнять не придётся – количество населения страны подсчитают по различным компьютерным регистрам, которые есть у Управления по делам гражданства и миграции, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования и т. д. Этих регистров более сорока.
Вот только с каждой новой переписью, начиная с года обретения Латвией долгожданной независимости, население страны сокращается, а смертность стабильно превышает рождаемость.
В прошлом году в Латвии родилось 18 869 новых граждан, а умерло 27 574. Таким образом, только за один год Латвия потеряла 8705 человек – население таких городов как Лудза или Краслава.
За последние 20 лет население страны сократилось с 2 377 062 до 1 891 360 человек – на 485 702. А за тридцать лет – на 776 780 человек, приводит Press.lv примеры вымирания Латвии.
Если посмотреть киножурналы «Советская Латвия» 1960 – 1970-х годов прошлого века, в глаза бросается огромное количество людей на улицах латышских городов. Сегодня улицы пустынны.
В советской Риге проживало около одного миллиона человек, в прошлом году – почти вполовину меньше, 627,8 тысячи. Также – почти вдвое – сократилось население многих волостей, сообщает издание.
И если до коронавируса на улицах Риги хотя бы были туристы, то сегодня, после закрытия границ, улицы мертвы.
Массовый исход латышей начался в 2008 году, когда грянул мировой экономический кризис.
«Фактически из каждой латвийской семьи кто–либо уехал в Ирландию, Великобританию, Швецию... Теперь же мы переживаем очередной кризис, связанный с пандемией коронавируса. Особых перспектив в Латвии нет, поэтому отъезд новой волны трудоспособного населения не за горами»,
– пишет автор статьи Александр Федотов.
Массовый отъезд накладывается на проблему с рождаемостью – последний раз число родившихся превышало количество умерших в 1991 году, с тех пор на протяжении тридцати лет Латвия стабильно вымирает, её население стареет год от года, а молодёжь с нетерпением ждёт открытия границ, чтобы побыстрее уехать в поисках лучшей жизни. В стране же остаются пенсионеры да чиновники.
«Демографы уже подсчитали, что каждый день население страны сокращается на 47 человек. Определён и срок, когда здесь не останется никого. Это 2103 год»,
– констатирует Press.lv.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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