В 2024 году президентом США станет темнокожая женщина? Шансы высоки - уверен американист

Через 4 года президентом США может стать темнокожая женщина. Речь идёт о Камале Харрис, которая станет первой женщиной вице-президентом США, если победителем выборов признают Джо Байдена.

По мнению политолога-американиста Михаила Таратуты, Камала Харрис достаточно прочно укоренилась в американской политике и останется в ней, даже если победу на выборах президента США в этом году отдадут Дональду Трампу. Тем более что после нынешних выборов её шансы на победу в 2024 году сильно возросли.

Сейчас её шансы выросли неизмеримо, и если Америка продолжит придерживаться левых политических взглядов, то у Харрис есть все шансы одержать победу в следующих выборах, - сказал Михаил Таратута в беседе с Nation News.

Также он прокомментировал возможное президентство рэпера Канье Уэста и телеведущего Такера Карлсона, также выражавших намерения выдвинуться на пост главы государства. Политолог считает, что их шансы минимальны.