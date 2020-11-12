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В 2024 году президентом США станет темнокожая женщина? Шансы высоки - уверен американист
12 ноября 2020, 12:05 • 69 • Политика
Камала Харрис может стать президентом США по итогам выборов 2024 года. Нынешняя президентская гонка значительно повысила её шансы стать первой темнокожей женщиной-президентом.
Через 4 года президентом США может стать темнокожая женщина. Речь идёт о Камале Харрис, которая станет первой женщиной вице-президентом США, если победителем выборов признают Джо Байдена.
По мнению политолога-американиста Михаила Таратуты, Камала Харрис достаточно прочно укоренилась в американской политике и останется в ней, даже если победу на выборах президента США в этом году отдадут Дональду Трампу. Тем более что после нынешних выборов её шансы на победу в 2024 году сильно возросли.
Также он прокомментировал возможное президентство рэпера Канье Уэста и телеведущего Такера Карлсона, также выражавших намерения выдвинуться на пост главы государства. Политолог считает, что их шансы минимальны.
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