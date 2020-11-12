Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Арм...
Главная / Политика

В 2024 году президентом США станет темнокожая женщина? Шансы высоки - уверен американист

12 ноября 2020, 12:05  •  69 • Политика
Камала Харрис может стать президентом США по итогам выборов 2024 года. Нынешняя президентская гонка значительно повысила её шансы стать первой темнокожей женщиной-президентом.
Через 4 года президентом США может стать темнокожая женщина. Речь идёт о Камале Харрис, которая станет первой женщиной вице-президентом США, если победителем выборов признают Джо Байдена.
По мнению политолога-американиста Михаила Таратуты, Камала Харрис достаточно прочно укоренилась в американской политике и останется в ней, даже если победу на выборах президента США в этом году отдадут Дональду Трампу. Тем более что после нынешних выборов её шансы на победу в 2024 году сильно возросли.
Сейчас её шансы выросли неизмеримо, и если Америка продолжит придерживаться левых политических взглядов, то у Харрис есть все шансы одержать победу в следующих выборах, - сказал Михаил Таратута в беседе с Nation News.
Также он прокомментировал возможное президентство рэпера Канье Уэста и телеведущего Такера Карлсона, также выражавших намерения выдвинуться на пост главы государства. Политолог считает, что их шансы минимальны.
Канье Уэст - это про шоу-бизнес. Даже говорить об этом серьёзно нельзя. Допустим, если бы у нас баллотировался Киркоров или Баста, понимаете? Такер Карлсон популярный телеведущий, однако насчёт президентских амбиций сказать сложно, - пояснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
12 ноября 2020, 01:05
Байден и его поджарый двойник: Ретровидео демократа потянуло на целое расследование
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2020, 19:55
Тотальная украинизация провалилась? Врач выставил за дверь запретившего русский язык экс-мэра Киева
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"
11 ноября 2020, 23:15
Благодарности не будет: Россию ждёт поток цинковых гробов?
06 ноября 2020, 23:10
"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
06 ноября 2020, 05:45
Стратегия переизбрания Дональда Трампа помогла победить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.