В 2021-м ООН прогнозирует массовый голод в бедных странах из-за последствий пандемии

Для оказания гуманитарной помощи требуются рекордные $35 млрд.

У Организации Объединённых Наций мрачный прогноз на 2021 год: из-за пандемии коронавируса пострадают экономики многих стран, даже развитых, на этом фоне дадут о себе знать гуманитарные проблемы. Ну а бедные государства вообще столкнутся с проблемой массового голода. Об этом пишет Reuters.

Руководство ООН на специальном заседании Генеральной Ассамблеи по проблеме COVID-19, проходившем 3-4 декабря в Нью-Йорке, призвало сделать вакцины против коронавируса доступными для всех.

«Мы просто не можем принять мир, в котором бедных и нуждающихся топчут ногами богатые и сильные в борьбе за вакцины. Это глобальный кризис. Всё надо распределять справедливо, как мировое общественное имущество»,

– сказал в своём выступлении генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

А руководитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли объявил о том, что 2021 год станет «годом худшего гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединенных Наций». Он призвал «расставить приоритеты, как айсберги перед Титаником», поскольку «мы не сможем профинансировать всё». По его словам, такие приоритеты – дестабилизация, голод и миграция.

Для ряда стран «голод уже стучится в двери», заявил Бизли. В октябре он говорил, что в ближайшее полугодие для предотвращения голода из-за пандемии COVID-19 необходимо 6,8 млрд долларов. Он привёл цифры: меньше чем за год в мире от голода погибли около семи миллионов человек. И спрогнозировал: «Если мы не справимся с негативными последствиями пандемии, смертность от голода может вырасти в три, четыре, пять раз».

На спецзаседании Генассамблеи ООН он отметил, что следующий год «будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы наблюдаем сейчас». По его утверждению, в течение последних четырёх лет число голодающих из-за военных конфликтов людей выросло с 80 до 135 млн, однако теперь их может стать около 270 млн.

В ООН определили, что для оказания гуманитарной помощи в 2021 году потребуется 35 мдрд долларов, поскольку количество нуждающихся в ней уже возросло на 40 процентов. Средств хватит для помощи 160 млн жителей 56 стран.

«На кону – жизни огромного числа подвергающихся опасности людей, и цена спасения их жизней в действительности очень мала в сравнении со всеми прочими вызовами, с которыми мы имеем дело»

– так объяснил необходимость собрать $35 млрд заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Но если на 2020 год ООН требовалось $29 млрд, получилось собрать лишь $17…