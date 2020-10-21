В 2021-м году страну возглавит спикер Верховной Рады?

Адвокат Андрей Федур (тот самый, который в мае предложил переименовать Украину в Русь) заявил, что располагает информацией (якобы от представителей фракции «Объединённая платформа – За жизнь») о консенсусе в украинской властной верхушке касательно преобразования страны из парламентско-президентской в парламентскую республику. Посыл такой: прежняя форма правления полностью себя изжила и дискредитировала, поэтому от рудимента прошлого следует отказаться в пользу «консенсусного» управления страной.

Федур, несомненно, один из наиболее влиятельных юристов в стране, он близок как к «оппозиционерам», так и ко многим другим политическим силам (благодаря тому, что он выиграл в их интересах немало громких судебных тяжб). Так что к его словам стоит прислушаться. Видимо, неслучайно в украинских изданиях время от времени появляются сообщения, что якобы спикер парламента Разумков в перспективе может возглавить государство, перехватив власть у стремительно теряющего популярность и влияние Зеленского. Разумков уже давно дистанцировался от Зеленского и демонстрирует самостоятельность – при поддержке таких разных политиков, как Виктор Медведчук и Юлия Тимошенко. Фактически, именно он, а не Зеленский, и так – согласно конституции страны, – первое лицо государства, ведь Украина – парламентско-президентская республика. По словам Федура, в ОПЗЖ уже не скрывают, на кого сделали ставку, и действуют так, как будто Зеленского как бы уже и нет. Аналогичный подход демонстрируют депутаты от «Батькивщины», а для фракции Порошенко Зеленский всегда был пустым местом, так что ситуативный альянс в Раде, можно сказать, налицо. К тому же Разумкова поддерживает в Раде немалое число «слуг» – мажоритарщики, группа, условно именуемая «Кварталом», а также приближённые олигарха Игоря Коломойского, огорчённого предательством возомнившей о себе марионетки, которую он привёл к власти.

По словам Федура, сейчас оппоненты Зеленского обсуждают, кто всё-таки станет первым лицом страны, спикер Рады или премьер-министр. Федур также отметил, что Зеленскому будут даны некие гарантии безопасности, но «если тот споткнётся, эти гарантии станут «будапештскими» (то есть, чисто формальными и необязательными к исполнению).