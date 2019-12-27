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В 2020-м ждите «русскую Грету», а не митинги и войну

27 декабря 2019, 02:09  •  62 • В России

«КП» собрала прогнозы главных политических нострадамусов. Как изменится наша жизнь? К чему готовиться русскому человеку?

1. Станет ли людям легче жить? Распечатает ли государство кубышку с миллиардными резервами?

Виталий Третьяков, политолог:

- Чтобы простые люди почувствовали улучшения на своем кошельке, нашей экономике нужно расти на 5%. А пока у нас две стадии: или доходы не растут, или они падают. И прогнозы наших министров почти никогда не сбываются. Если бы я на своей работе давал настолько ошибочные данные, меня бы уволили. Почему-то наше правительство остается при постах.

Все, кто имеет отношение к бизнесу, говорят о нехватке денег в экономике. О большом профиците бюджета при гигантских деньжищах, которые не тратятся. И эту кубышку не планируют вскрывать в следующем году. Все сходятся в том, что в правительстве у нас - не министры, а бухгалтеры, которым интересно считать деньги. Главное, чтобы было что считать.

- Они сами этого не понимают? На что рассчитывают?

- Видимо, ждут, что борьба с инфляцией и национальные проекты, точечные вливания в экономику рано или поздно создадут кумулятивный эффект, будет взрывной рост. Накопится внутренняя энергия. Но когда это случится, если вообще случится, никто не знает.

2. Начнутся ли отставки крупных чиновников?

Третьяков:

- Президента уже спрашивали: не пора ли провести чистку правоохранителей? Он ответил, что чистки в истории страны мы уже видели. Хватит. И по поводу экономических министров он тоже говорил, что менять - легче всего. Нужно чуть ли не перевоспитывать. Так что вряд ли.

Валерий Соловей, политолог:

- А я думаю, возможно, именно в 2020-м нашу страну вообще ждут крупные политические перемены. Обсуждается, что изменение Конституции может быть назначено на вторую половину года. Ряд очень крупных министров перейдут в другие ведомства. И силовиков тоже ждут перестановки.

3. Назовут ли преемника?

Третьяков:

- Еще рановато. Выборы в 2024 году. Четыре полных года впереди! Это противоречит и правилам аппаратной борьбы - тот, кто раньше высовывается или кого раньше высовывают, потом вынужденно сходит с дистанции. Все контрсилы начинают играть против него.

Олег Кашин, журналист:

- В наступающем году из Конституции могут убрать слово «подряд» - где говорится, что президент не может руководить страной больше двух сроков. И мы понимаем, что сейчас в России есть ровно один человек, которого это слово «подряд» уже напрямую касается. Этого человека зовут Медведев. Убирание слова «подряд» дает Медведеву возможность избраться в 2024 году. Но только на один срок.

А вот объединения с Белоруссией, как нам пророчат многие эксперты, в 2020 году, уверен, не будет. Это уже видно.

4. Продолжится ли волна протестов?

Кашин:

- Не думаю. Бытовые протесты - из-за экологии, из-за сквера - будут повторяться. Никогда не знаешь, из-за какой свалки начнется буча. Но если мы имеем в виду протесты, которые были прошлым летом: драки с полицией, задержания жесткие, - это ушло. Тогда кризис раздули во многом искусственно. Пока не видно повода, чтобы он повторился.

5. Возникнут ли новые лица в русской политике?

Третьяков:

- В нынешней политической системе все очень просто. Старый конь борозды не испортит.

Кашин:

- Думские выборы 2021 года приближаются неотвратимо. Они, как всегда в России, будут репетицией президентских. Но неужели нам опять придется голосовать за стариков Зюганова, Жириновского и Явлинского? Или возникнут новые люди? Я с интересом наблюдаю, как ЛДПР подтягивает к себе националистическую молодежь, выдает корочки помощников депутатов известным блогерам. И даже зовут их выступать в Госдуме. Кто-то из них может прийти на смену Жириновскому. А почему нет? Если умный парень-блогер с миллионной аудиторией кинет клич, за ним могут пойти.

Но кто займет место Зюганова? Спрос на левые идеи, на справедливость огромный. Только современная левизна уже никак не связана ни с Лениным, ни со Сталиным. Она больше связана с Гретой Тунберг и ей подобными. И нам, конечно, надо ждать русскую версию Греты, которая вытеснит Зюганова, завоюет новое поколение. Будет приходить и орать: «Как вам не стыдно!» И взрослые будут ей аплодировать: «Вот настоящий политик будущего». Даже Навальный и Любовь Соболь для новых леваков слишком старые.

Соловей:

- Это год, когда они будут только расти. Они взойдут не сразу. Им надо окрепнуть. Сильные оппозиционные звезды растут на фоне потрясений. И хоть 2020 год, думаю, станет сложнее 2019-го, крупных протестов мы не увидим.

6. Договоримся ли с Украиной о мире в Донбассе?

Третьяков:

- С Украиной в том виде, в котором она существует ныне, нельзя договариваться. Ближе к миру в Донбассе мы не подходим. Зеленский что-то пытается сделать для перелома всей этой системы подготовки к блицзахвату Донбасса, но есть силы гораздо мощнее его. И то, что он произносит в Париже, возвращаясь в свой Киев, отматывает назад. Масштабно Украина движется к распаду. И после раскола она по частям вернется в состав России. Кроме западной части.

Кашин:

- А мне кажется, что Зеленский сможет остановить войну. Вопрос, чем это обернется для русских людей. Я не уверен, что все в Москве заинтересованы в воссоединении хотя бы Донбасса с Россией и превращении его в такую же русскую область, как Ростовская или Воронежская. Думаю, людей, желающих вытолкнуть Донбасс назад - на Украину, в наших верхах хватает.

7. Отменят ли санкции? Будет ли оттепель с Западом?

Александр Домрин, американист:

- Ядерную бомбу на Тверь никто не кинет. И морпехи НАТО в Крыму не высадятся. Для нас важно, что Трампу не выпишут импичмент, он победит на выборах и будет править до 2025 года. Трамп примет приглашение Путина

9 Мая 2020-го быть на Красной площади и вместе отметить День Победы. Это же тоже такой удар под дых как американским либералам, так и нашим. Уже нарушен стереотип, который проталкивает Европа: во время Второй мировой войны свободный мир сражался против двух диктатур и одинаково чудовищных персонажей - Сталина и Гитлера. Так что потепление точно настанет. Но санкции снимать не будут. Тут, увы, Трамп не всемогущ. То, что принимает конгресс США, - это отлито в мраморе или в граните. Но то, что на втором сроке президентства Трамп будет больше принадлежать себе, чем антирусской вашингтонской коалиции, тоже очевидно.

Кашин:

- Вы знаете, я старомодный человек, и угрозу войны вижу в тоталитарных идеологиях, которые пожирают общества и людей. Все другие угрозы тянут только на локальные конфликты.

Поэтому я боюсь не Трампа и даже не бандеровцев. Самые опасные - вот это международное левачье, наследники Ильича, Мао и Пол Пота. Только борьбу за угнетенный пролетариат они перенесли на меньшинства - за изнасилованных женщин, за мигрантов, за экологию... Я думаю, битва за свободу случится уже на нашем веку. И, как не раз бывало, свободные люди победят коллективную Грету Тунберг, мрак тоталитаризма рассеется и скроется в джунглях. Вот верю.

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