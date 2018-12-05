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В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца

05 декабря 2018, 05:09  •  141 • Политика
Обнародовано пророчество афонского старца о войне России и Турции в 2019 году. Также старец предсказывает конфликт Анкары и Афин, а также большую войну на Ближнем Востоке.
Россия в 2019 году вступит в войну с Турцией. Так можно трактовать одно из пророчеств афонского старца Паисия Святогорца, которое было опубликовано отечественными средствами массовой информации.
В предсказании говорится, что когда османы, то есть современные турки, перекроют реку Евфрат, с Востока придет неисчислимое войско. Кому будет принадлежать это войско не указывается, однако по мнению ряда исследователей, речь в пророчестве может идти о России.
Также афонский старец предрёк войну между Турцией и Грецией. При этом в пророчестве утверждается, что Анкара проиграет и подпадёт под власть Афин. В результате треть страны примет православие, а остальные будут просить убежище в других государствах.
Ещё одно пророчество старца говорит о моральном упадке человечества. Паисий предсказывал, что людьми овладеет жадность и жестокость, которая приведёт к большой войне на Ближнем Востоке.
Исследователи предполагают, что все эти пророчества относятся к 2019 году, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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