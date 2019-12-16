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В 2019 году Россия продала оружия на 13 миллиардов долларов

16 декабря 2019, 15:54  •  40 • В России

Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами год назад уступило пальму первенства экспорту продовольствия, но продолжает оставаться очень серьезным источником доходов для страны. Об успехах и перспективах на этом направлении Владимир Путин говорил на заседании комиссии по ВТС.

- Экспорт российских вооружений и военной техники растёт: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов, - похвалил работу отечественного ОПК президент. - Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции.

Семь профильных выставок, прошедших в этом году в России - от «Армия-2019» до «МАКС-2019», внесли большой вклад в продвижение отечественного вооружения. Среди последними достижениями российских ОПК были показаны новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвёртого поколения «Викинг», бронеавтомобиль «Тигр».

- По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 миллиардов рублей, - напомнил Путин. - В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения – это серьёзный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте.

Среди приоритетов в работе ВТС президент выделил страны-члены ОДКБ, СНГ и других традиционных партнёров, на чью долю приходится больше трети экспорта российской военной техники. Очень кстати пришелся прошедший в Сочи этой осенью саммит Россия – Африка.

- По итогам саммита прошу проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС, - поручил Путин. - Конечно, с учётом их коммерческой составляющей с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате. Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика.

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