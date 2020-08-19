В 2019 году Денис Мантуров стал самым богатым министром России

По информации издания Интерфакс, самым высокооплачиваемым чиновником в России по итогу 2019 года стал торгово-промышленный министр Денис Мантуров. Он задекларировал доход в размере 586,02 млн. рублей, что оказалось почти на треть более, чем годом ранее.

Таким образом, в кризисный для российской промышленности 2019 год доходы министра, отвечающего за эту самую промышленность, составили 1,6 млн. рублей в день или 67 000 рублей в час.

И это только официальная часть! Говорить о неофициальной части мы не можем, впрочем, и отрицать её наличие, учитывая специфику функционирования российских чиновников, тоже нет смысла. Но даже официально заявленного дохода, явно не сопоставимого с министерской зарплатой, достаточно, чтобы попробовать понять – откуда у человека, который на протяжении 19 лет занимает государственные должности, ежегодно появляются такие деньжищи.

Этапы большого пути

Официальная трудовая биография Дениса Мантурова, представленная на правительственном сайте, начинается с 1998 года. Именно в это время (с ноября 1998) Дениса Мантурова, не имеющего никакого авиационного образования, «пристроили» заместителем генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Почему пристроили? Да потому, что только таким образом можно было оказаться на столь высокой должности в авиационной промышленности, обладая на тот момент познаниями исключительно в области социологии. На этой должности он просидел немногим более полутора лет. О состоянии «Улан-Удэнского авиационного завода» в те годы в канун 80-летия предприятия изданию «Байкал Daily» рассказал его директор Леонид Белых, возглавивший предприятие как раз в 1998 году: «Помню, каким я завод принял, какие были долги по заработной плате, как была отключена электроэнергия». Мог ли Денис Мантуров в этот период заработать средства, позволившие ему в 2019 году столь успешно прирастить свой личный капитал? Однозначно нет! Улан-Удэнский завод не один год вылезал из той долговой ямы, о наличии которой на момент своего вступления в должность вспоминал Леонид Белых.

Далее, с июля 2000 года, будущий министр краткосрочно «мелькнул» на ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» (2000-2001 годы), но и тут ему вряд ли удалось хорошо заработать, так как именно в этот период прославленное советское КБ находилось в состоянии банкротства, выход из которого состоялся только в начале 2001 года, когда Денис Валентинович перебрался уже в государственную структуру – ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» (Госинкор). И, опять же в период его расформирования.

А вот 11.09.2007 года он занял министерское кресло, притом сразу в качестве зама. В этом кресле, взойдя на самый верх министерского олимпа, Денис Мантуров пребывает уже без малого 13 лет.

Отдельным эпизодом биографии Дениса Мантурова стоят 2003-2007 годы. Похоже, что именно тогда, опять же на «государственных харчах», Денис Валентинович и сформировал свой начальный капитал. Эти годы мы рассмотрим отдельно, но сначала вспомним период, предшествующий официально упоминаемому в биографии министра. Может именно тогда возник начальный капитал будущего министра?

В успешном частном бизнесе замечен не был

Хотя свою трудовую деятельность будущий министр начал в 1986 году в качестве слесаря-сантехника ЖСК «Магистраль», которое располагалось по адресу Ленинский проспект, дом 154. Но едва ли советский период в биографии Дениса Мантурова мог являться временем накопления первоначального капитала. В коммерцию Денис Валентинович подался пятью годами позже, когда, обучаясь на социологическом факультете МГУ устроился на руководящую должность в ЗАО «Аэрорепкон». Эта организация, руководимая тестем будущего министра Евгением Киселем, ничем особо не примечательна и была ликвидирована в 2010 году. Судя по имеющейся у «Версии» информации, значительных оборотов у этой компании не было, попытка торговать авиабилетами бывшему сотруднику Аэрофлота Евгению Киселю не принесла большого дохода.

То же можно сказать и о ныне ликвидированном ЗАО «Бел Лайн», где будущий министр числился менее года.

По всему выходит, что истоки состояния Дениса Валентиновича Мантурова, как мы выше предположили, следует искать именно в ныне ликвидированном АО «ОПК Оборонпром».

По стопам Александра Ивановича

История АО «ОПК Оборонпром» была описана в «Версии» более двух лет назад в материале «Реквием по Оборонпрому». Сейчас, когда выяснилось, что Денис Мантуров в 2019 году прирастил свой личный капитал на 586,02 млн. рублей, а с учётом предыдущих лет (2017 – 213,57 млн. рублей, 2018 – 443,38 млн. рублей) торгово-промышленный министр, только по официальной части своих доходов, стал миллиардером, история «Оборонпрома» вызывает особый интерес.

Проанализировав биографию торгово-промышленного министра, найти основы благосостояния, приносящего ныне такие огромные доходы нам не удалось. Думается, что даже вездесущие российские налоговые органы не смогут найти истоки столь внушительного состояния, порывшись в трудовой деятельности министра в дооборонпромовский период. Именно поэтому мы вынуждены повторно обратиться к истории созданного Мантуровым акционерного механизма.

Говорить о том, что Денис Валентинович в части этих механизмов был новатором не приходится. Подобные формы акционерных обществ и прочих хозяйственных субъектов (которые, подобно АО «ОПК Оборонпром» впоследствии закрывались) использовал незабвенный Александр Иванович Корейко. Правда, в отличии от Александра Ивановича, скопившего огромное состояние и не высовывающегося в ожидании реставрации капитализма в СССР, Денис Валентинович Мантуров реализовался как раз после реставрации капитализма в СССР и поэтому решил не маскироваться, выйдя на первое место по легализованному доходу среди российских чиновников.

Итак, чётко усвоив преимущества «государственного бизнеса» в современной российской действительности, Денис Мантуров создаёт ЗАО «ОПК Оборонпром». Из письма исх. № 166 от 24.09.2003 года, следует, что это ЗАО было создано на паритетных началах Минимуществом РФ и ФГУП «Рособоронэкспорт». То есть акционерное общество, которое возглавил Денис Мантуров, было государственным. Чем же это общество с таким многообещающим названием планировало заниматься? Если кто-то думает, что оно собралось создавать рабочие места и выпускать какую-то продукцию, то сильно ошибается. Похоже, что эта структура была создана для безвозмездного изъятия из государственной собственности пакетов акций ряда предприятий вертолётной отрасли. Так в вышеуказанном письме на имя бывшего зампреда Правительства РФ Бориса Алёшина, Денис Валентинович просит передать ему, в новоявленное ЗАО, 49,18% акций ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ), 31% акций ОАО «Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля», 38% акций ОАО «Московский машиностроительный завод Вперёд», а со стороны ФГУП «Рособоронэкспорт» – 14% акций того же У-УАЗ и денежные средства, необходимые для приобретения акций указанных предприятий на вторичном рынке для доведения их пакетов до контрольных. Неплохие вложения для начала бизнеса, неправда ли?

На втором этапе, якобы в счёт внебюджетных источников Мантуров обещал выкупить на рынке пакеты акций ОАО «Казанский вертолётный завод» и ОАО «Роствертол». Однако, никаких обещанных «внебюджетных источников» в схемах Дениса Мантурова так и не появилось, всё, что выкупалось в дальнейшем, финансировалось бюджетом через выкуп государством «фантиков» самого «ОПК Оборонпром» через реализацию дополнительных эмиссий акций этой структуры.

Что же на практике означала передача акций вышеуказанных заводов от Минимущества РФ в пользу мантуровской акционерной структуры? Всё очень просто, если ранее доход по акциям этих предприятий поступал в доход государственного бюджета, то после передачи акций в пользу ОАО «ОПК Оборонпром» весь доход стал поступать в распоряжение именно этой структуры, гендиректором которой был не кто иной, как Денис Валентинович. Более того, в дальнейшем, пользуясь статусом государственного акционерного общества, Мантуров и компания получили возможность выкачивать из бюджета дополнительные средства под видом капитализации уже самого «ОПК Оборонпром».

Идея была смелая – безвозмездно получить от государства имущество, которое впоследствии можно было эксплуатировать в собственных интересах. Такое даже Александру Ивановичу Корейко провернуть не удалось, ему приходилось маскироваться. А вот Денис Валентинович сделал это совершенно открыто!

Чего стоит только пояснительная записка, к вышеуказанному письму (имеется в редакции) – оказывается, по мнению Дениса Мантурова, рост объёмов выпускаемой продукции и повышение её конкурентоспособности совершенно не мыслим без создания некой интегрированной структуры! Ну что же, сейчас эта интегрированная структура в вертолётной промышленности создана. Но где рост?! А ведь как пел:

«Главной причиной, определяющей парадокс ситуации, суть которой состоит в полном осознании всеми (кем это всеми? – примечание редакции) необходимости создания нового мощного промышленного образования и фактической безрезультативностью действий, заключается в разобщённости составляющих будущее объединённых предприятий в подходах, идеологии и практических методах выстраивания кооперации».

Согласитесь, совершенно бессмысленный набор слов! Непонятно как под это удалось урвать у государства столько активов. Корейко со своим «ГЕРКУЛЕСом» просто отдыхает…

Ну а где сейчас это «мощное промышленное образование»? А нету, как мы ранее упоминали в материале «Реквием по Оборонпрому» – это «мощное образование» приказало долго жить в самом начале 2018 года. Как выкачивались средства из подконтрольных заводов, мы также указали в названном материале, едва ли стоит повторяться. Скорее всего, они и составили основу начального капитала министра.

Черноморск

Ну и чтобы уж совсем провести параллели между Денисом Валентиновичем и Александром Ивановичем, необходимо отметить, что у Мантурова есть свой «Черноморск» – таковым является черноморский городок Геленджик. Вот только в отличии от гражданина Корейко, который просто проживал в приморском городе, гражданин Мантуров имеет там значительные активы в недвижимости. Как сообщает издание РБК, помимо пансионата «Приморье», винокурни «Мантра» и прочей недвижимости, компании родственные двум «гос-дельцам» Мантурову и Чемезову собираются построить у моря гостиничный комплекс и марину для яхт за 12 млрд. рублей. При этом, как Чемезов, так и Мантуров предъявить доходы от какого-либо бизнеса, не связанного с бюджетными операциями, вряд ли смогут.

В выстроенной «партнёрами» системе функции «ГЕРКУЛЕСа», судя по всему, исполняет Минпромторг, который активно накачивает государственным финансированием структуры и предприятия РОСТЕХа, выступающие аналогами корейковских контор типа «Интенсивника», «Трудового Кедра», «Пилопомощи» и так далее. Как нам видится, с той лишь разницей, что в нынешней капиталистической России подобные забавы предприимчивым партнёрам сходят с рук. Не даром, в отличии от Александра Ивановича Корейко, Денис Валентинович не бегает с набитым деньгами чемоданом по вокзальным камерам хранения приморского городка, а официально декларирует огромный доход. Хотя, как знать, может и чемодан в этой схеме присутствует…