Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
Главная / Аналитика

В 2019 году Денис Мантуров стал самым богатым министром России

19 августа 2020, 15:50  •  24 • Аналитика
По информации издания Интерфакс, самым высокооплачиваемым чиновником в России по итогу 2019 года стал торгово-промышленный министр Денис Мантуров. Он задекларировал доход в размере 586,02 млн. рублей, что оказалось почти на треть более, чем годом ранее.
Таким образом, в кризисный для российской промышленности 2019 год доходы министра, отвечающего за эту самую промышленность, составили 1,6 млн. рублей в день или 67 000 рублей в час.
И это только официальная часть! Говорить о неофициальной части мы не можем, впрочем, и отрицать её наличие, учитывая специфику функционирования российских чиновников, тоже нет смысла. Но даже официально заявленного дохода, явно не сопоставимого с министерской зарплатой, достаточно, чтобы попробовать понять – откуда у человека, который на протяжении 19 лет занимает государственные должности, ежегодно появляются такие деньжищи.
Этапы большого пути
Официальная трудовая биография Дениса Мантурова, представленная на правительственном сайте, начинается с 1998 года. Именно в это время (с ноября 1998) Дениса Мантурова, не имеющего никакого авиационного образования, «пристроили» заместителем генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Почему пристроили? Да потому, что только таким образом можно было оказаться на столь высокой должности в авиационной промышленности, обладая на тот момент познаниями исключительно в области социологии. На этой должности он просидел немногим более полутора лет. О состоянии «Улан-Удэнского авиационного завода» в те годы в канун 80-летия предприятия изданию «Байкал Daily» рассказал его директор Леонид Белых, возглавивший предприятие как раз в 1998 году: «Помню, каким я завод принял, какие были долги по заработной плате, как была отключена электроэнергия». Мог ли Денис Мантуров в этот период заработать средства, позволившие ему в 2019 году столь успешно прирастить свой личный капитал? Однозначно нет! Улан-Удэнский завод не один год вылезал из той долговой ямы, о наличии которой на момент своего вступления в должность вспоминал Леонид Белых.
Далее, с июля 2000 года, будущий министр краткосрочно «мелькнул» на ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» (2000-2001 годы), но и тут ему вряд ли удалось хорошо заработать, так как именно в этот период прославленное советское КБ находилось в состоянии банкротства, выход из которого состоялся только в начале 2001 года, когда Денис Валентинович перебрался уже в государственную структуру – ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» (Госинкор). И, опять же в период его расформирования.
А вот 11.09.2007 года он занял министерское кресло, притом сразу в качестве зама. В этом кресле, взойдя на самый верх министерского олимпа, Денис Мантуров пребывает уже без малого 13 лет.
Отдельным эпизодом биографии Дениса Мантурова стоят 2003-2007 годы. Похоже, что именно тогда, опять же на «государственных харчах», Денис Валентинович и сформировал свой начальный капитал. Эти годы мы рассмотрим отдельно, но сначала вспомним период, предшествующий официально упоминаемому в биографии министра. Может именно тогда возник начальный капитал будущего министра?
В успешном частном бизнесе замечен не был
Хотя свою трудовую деятельность будущий министр начал в 1986 году в качестве слесаря-сантехника ЖСК «Магистраль», которое располагалось по адресу Ленинский проспект, дом 154. Но едва ли советский период в биографии Дениса Мантурова мог являться временем накопления первоначального капитала. В коммерцию Денис Валентинович подался пятью годами позже, когда, обучаясь на социологическом факультете МГУ устроился на руководящую должность в ЗАО «Аэрорепкон». Эта организация, руководимая тестем будущего министра Евгением Киселем, ничем особо не примечательна и была ликвидирована в 2010 году. Судя по имеющейся у «Версии» информации, значительных оборотов у этой компании не было, попытка торговать авиабилетами бывшему сотруднику Аэрофлота Евгению Киселю не принесла большого дохода.
То же можно сказать и о ныне ликвидированном ЗАО «Бел Лайн», где будущий министр числился менее года.
По всему выходит, что истоки состояния Дениса Валентиновича Мантурова, как мы выше предположили, следует искать именно в ныне ликвидированном АО «ОПК Оборонпром».
По стопам Александра Ивановича
История АО «ОПК Оборонпром» была описана в «Версии» более двух лет назад в материале «Реквием по Оборонпрому». Сейчас, когда выяснилось, что Денис Мантуров в 2019 году прирастил свой личный капитал на 586,02 млн. рублей, а с учётом предыдущих лет (2017 – 213,57 млн. рублей, 2018 – 443,38 млн. рублей) торгово-промышленный министр, только по официальной части своих доходов, стал миллиардером, история «Оборонпрома» вызывает особый интерес.
Проанализировав биографию торгово-промышленного министра, найти основы благосостояния, приносящего ныне такие огромные доходы нам не удалось. Думается, что даже вездесущие российские налоговые органы не смогут найти истоки столь внушительного состояния, порывшись в трудовой деятельности министра в дооборонпромовский период. Именно поэтому мы вынуждены повторно обратиться к истории созданного Мантуровым акционерного механизма.
Говорить о том, что Денис Валентинович в части этих механизмов был новатором не приходится. Подобные формы акционерных обществ и прочих хозяйственных субъектов (которые, подобно АО «ОПК Оборонпром» впоследствии закрывались) использовал незабвенный Александр Иванович Корейко. Правда, в отличии от Александра Ивановича, скопившего огромное состояние и не высовывающегося в ожидании реставрации капитализма в СССР, Денис Валентинович Мантуров реализовался как раз после реставрации капитализма в СССР и поэтому решил не маскироваться, выйдя на первое место по легализованному доходу среди российских чиновников.
Итак, чётко усвоив преимущества «государственного бизнеса» в современной российской действительности, Денис Мантуров создаёт ЗАО «ОПК Оборонпром». Из письма исх. № 166 от 24.09.2003 года, следует, что это ЗАО было создано на паритетных началах Минимуществом РФ и ФГУП «Рособоронэкспорт». То есть акционерное общество, которое возглавил Денис Мантуров, было государственным. Чем же это общество с таким многообещающим названием планировало заниматься? Если кто-то думает, что оно собралось создавать рабочие места и выпускать какую-то продукцию, то сильно ошибается. Похоже, что эта структура была создана для безвозмездного изъятия из государственной собственности пакетов акций ряда предприятий вертолётной отрасли. Так в вышеуказанном письме на имя бывшего зампреда Правительства РФ Бориса Алёшина, Денис Валентинович просит передать ему, в новоявленное ЗАО, 49,18% акций ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ), 31% акций ОАО «Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля», 38% акций ОАО «Московский машиностроительный завод Вперёд», а со стороны ФГУП «Рособоронэкспорт» – 14% акций того же У-УАЗ и денежные средства, необходимые для приобретения акций указанных предприятий на вторичном рынке для доведения их пакетов до контрольных. Неплохие вложения для начала бизнеса, неправда ли?
На втором этапе, якобы в счёт внебюджетных источников Мантуров обещал выкупить на рынке пакеты акций ОАО «Казанский вертолётный завод» и ОАО «Роствертол». Однако, никаких обещанных «внебюджетных источников» в схемах Дениса Мантурова так и не появилось, всё, что выкупалось в дальнейшем, финансировалось бюджетом через выкуп государством «фантиков» самого «ОПК Оборонпром» через реализацию дополнительных эмиссий акций этой структуры.
Что же на практике означала передача акций вышеуказанных заводов от Минимущества РФ в пользу мантуровской акционерной структуры? Всё очень просто, если ранее доход по акциям этих предприятий поступал в доход государственного бюджета, то после передачи акций в пользу ОАО «ОПК Оборонпром» весь доход стал поступать в распоряжение именно этой структуры, гендиректором которой был не кто иной, как Денис Валентинович. Более того, в дальнейшем, пользуясь статусом государственного акционерного общества, Мантуров и компания получили возможность выкачивать из бюджета дополнительные средства под видом капитализации уже самого «ОПК Оборонпром».
Идея была смелая – безвозмездно получить от государства имущество, которое впоследствии можно было эксплуатировать в собственных интересах. Такое даже Александру Ивановичу Корейко провернуть не удалось, ему приходилось маскироваться. А вот Денис Валентинович сделал это совершенно открыто!
Чего стоит только пояснительная записка, к вышеуказанному письму (имеется в редакции) – оказывается, по мнению Дениса Мантурова, рост объёмов выпускаемой продукции и повышение её конкурентоспособности совершенно не мыслим без создания некой интегрированной структуры! Ну что же, сейчас эта интегрированная структура в вертолётной промышленности создана. Но где рост?! А ведь как пел:
«Главной причиной, определяющей парадокс ситуации, суть которой состоит в полном осознании всеми (кем это всеми? – примечание редакции) необходимости создания нового мощного промышленного образования и фактической безрезультативностью действий, заключается в разобщённости составляющих будущее объединённых предприятий в подходах, идеологии и практических методах выстраивания кооперации».
Согласитесь, совершенно бессмысленный набор слов! Непонятно как под это удалось урвать у государства столько активов. Корейко со своим «ГЕРКУЛЕСом» просто отдыхает…
Ну а где сейчас это «мощное промышленное образование»? А нету, как мы ранее упоминали в материале «Реквием по Оборонпрому» – это «мощное образование» приказало долго жить в самом начале 2018 года. Как выкачивались средства из подконтрольных заводов, мы также указали в названном материале, едва ли стоит повторяться. Скорее всего, они и составили основу начального капитала министра.
Черноморск
Ну и чтобы уж совсем провести параллели между Денисом Валентиновичем и Александром Ивановичем, необходимо отметить, что у Мантурова есть свой «Черноморск» – таковым является черноморский городок Геленджик. Вот только в отличии от гражданина Корейко, который просто проживал в приморском городе, гражданин Мантуров имеет там значительные активы в недвижимости. Как сообщает издание РБК, помимо пансионата «Приморье», винокурни «Мантра» и прочей недвижимости, компании родственные двум «гос-дельцам» Мантурову и Чемезову собираются построить у моря гостиничный комплекс и марину для яхт за 12 млрд. рублей. При этом, как Чемезов, так и Мантуров предъявить доходы от какого-либо бизнеса, не связанного с бюджетными операциями, вряд ли смогут.
В выстроенной «партнёрами» системе функции «ГЕРКУЛЕСа», судя по всему, исполняет Минпромторг, который активно накачивает государственным финансированием структуры и предприятия РОСТЕХа, выступающие аналогами корейковских контор типа «Интенсивника», «Трудового Кедра», «Пилопомощи» и так далее. Как нам видится, с той лишь разницей, что в нынешней капиталистической России подобные забавы предприимчивым партнёрам сходят с рук. Не даром, в отличии от Александра Ивановича Корейко, Денис Валентинович не бегает с набитым деньгами чемоданом по вокзальным камерам хранения приморского городка, а официально декларирует огромный доход. Хотя, как знать, может и чемодан в этой схеме присутствует…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
18 августа 2020, 12:20
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
18 августа 2020, 12:20
Юбки – короче, нравы строже? Как изменился мир после "Лолиты"
18 августа 2020, 19:40
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
19 августа 2020, 13:05
"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
18 августа 2020, 12:20
"Лучше знать, чем догадываться". Зачем США сохранять договоры с Россией
18 августа 2020, 13:15
Помпео и Трамп помогают Китаю укреплять солидарность и сплоченность
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.