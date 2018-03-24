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В 2018 году запланировано более 120 мероприятий между Россией и Японией

24 марта 2018, 10:24  •  51 • Политика

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. В 2018 году между Россией и Японией запланировано проведение более 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Запланировано проведение более 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры. И от нашей работы зависит какой эффект это окажет на экономику и население двух стран", - подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Перекрестный Год культуры России и Японии пройдет в течение 2018 года. Ранее сообщалось, что одним из крупнейших проектов в рамках серии культурных мероприятий станет выставка искусства эпохи Эдо в ГМИИ им. А.С. Пушкина, которая откроется осенью этого года. На выставке будут представлены гравюры, которые ранее никогда не покидали территорию Японии. Как информировали в московском музее, экспозиция составит 118 работ, две из которых имеют статус национальных сокровищ, десять являются важными объектами национальной культуры, еще пять работ имеют статус важных объектов искусства.

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