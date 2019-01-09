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В 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума

09 января 2019, 13:39  •  147 • Украина
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в 2018 году международные резервы страны выросли до пятилетнего максимума и достигли к 1 января 2019 года $20,820 млрд.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте украинского регулятора.

Отмечается, что международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6%.

По данным НБУ, в последний раз такой показатель резервов был зафиксирован в октябре 2013 года.

Уточняется, что нарастить резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком излишков валюты на межбанковском рынке.

Ранее в Международном валютном фонде прокомментировали состояние экономики Украины.

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рост внешнего долга Украины за время сотрудничества в МВФ.

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