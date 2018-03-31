В 2017 году Порошенко потратил на туризм 2,7 млн гривен

Президент Украины Пётр Порошенко за 2017 год потратил на туристические цели 2,736 млн гривен (около 5,9 млн рублей). Об этом пишет украинское издание «Гордон» со ссылкой на декларацию главы государства.

Как уточнила пресс-служба Порошенко, деньги на отдых он перечислил в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов в соответствии с законодательством Украины.

«Сумма — в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета», — отмечается в сообщении.

Ранее Порошенко опубликовал электронную декларацию о доходах за 2017 год.

21 января СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.