В 20-30 км от границы: Глава Генштаба рассказал об усилении военной активности НАТО

Он привёл в пример постоянные подлёты иностранных военных самолётов к российским рубежам, а также присутствие кораблей ВМС НАТО в Баренцевом, Балтийском и Чёрном морях.

Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ, - отметил Герасимов по итогам военных учений "Кавказ-2020".

Глава Генштаба добавил, что для оправдания своего военного присутствия НАТО утверждает о возросшей агрессии со стороны России, однако это не соответствует истине.

Отметим, что иностранные самолёты-разведчики буквально каждый день подлетают к российской границе. Чаще всего речь идёт об американских, британских и норвежских самолётах. Несколько раз к границе на опасное расстояние приближались американские бомбардировщики B-52, которые могут нести ядерное оружие.