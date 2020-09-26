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В 20-30 км от границы: Глава Генштаба рассказал об усилении военной активности НАТО

26 сентября 2020, 02:15  •  20 • Политика
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал об усилении военной активности НАТО. По его словам, Североатлантический альянс разворачивает свою деятельность не в Атлантике или на Карибах, а в 20-30 км от российских границ.
Он привёл в пример постоянные подлёты иностранных военных самолётов к российским рубежам, а также присутствие кораблей ВМС НАТО в Баренцевом, Балтийском и Чёрном морях.
Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ, - отметил Герасимов по итогам военных учений "Кавказ-2020".
Глава Генштаба добавил, что для оправдания своего военного присутствия НАТО утверждает о возросшей агрессии со стороны России, однако это не соответствует истине.
Отметим, что иностранные самолёты-разведчики буквально каждый день подлетают к российской границе. Чаще всего речь идёт об американских, британских и норвежских самолётах. Несколько раз к границе на опасное расстояние приближались американские бомбардировщики B-52, которые могут нести ядерное оружие.

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