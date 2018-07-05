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В 12 километрах от Солсбери: британская полиция заявила об отравлении ещё двух человек веществом из дела Скрипалей

05 июля 2018, 04:09  •  62 • В мире
В британском городе Эймсбери два человека были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщили представители полиции. В правоохранительных органах призвали пока что не связывать этот инцидент с мартовскими событиями в Солсбери. Руководство расследованием нового случая отравления взяло на себя контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. 5 июля министр внутренних дел Великобртании Саджид Джавид проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.
 
Церковь в Эймсбери, оцепленная после госпитализации двух человек, которые, по заявлениям полиции, были отравлены нервно-паралитическим газом Reuters
 

Двое жителей графства Уилтшир, которых 30 июня госпитализировали в больницу в критическом состоянии, были отравлены нервно-паралитическим веществом А-234. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

По его словам, изначально врачи полагали, что у мужчины и женщины наркотическое отравление, однако из-за возникших опасений, связанных с симптомами заболевания, их анализы были направлены в химическую лабораторию «Портон-Даун».

«После детального изучения образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был идентифицирован как то же самый нервно-паралитический агент, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали», — заявил Басу.

По его словам, приоритет следствия — установление того, каким образом пострадавшие подверглись воздействию отравляющего вещества. При этом нет никаких свидетельств, что мужчина или женщина недавно посещали какие-либо места, где проходили работы по обеззараживанию «после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипаль», отметил Басу.

«Вместе с коллегами из полиции Уилтшира в текущем расследовании участвуют около 100 детективов из контртеррористических подразделений. Мы оцепили целый ряд объектов в районах Эймсбери и Солсбери, которые, по нашему мнению, оба пострадавших посещали до того, как были отравлены», — подчеркнул глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

Между тем представитель британской полиции призвал пока что не связывать нынешний инцидент с мартовскими событиями в Солсбери.

«Я должен пояснить, что пока мы не можем говорить о том, был ли нервно-паралитический агент из той же партии, что и вещество, которым были отравлены Скрипали. Вероятность того, что два дела могут быть связаны, является одним из направлений расследования. Важно, однако, чтобы расследование велось только на основании имеющихся улик и фактов без каких-либо допущений с нашей стороны», — заключил Басу.

По данным британских СМИ, пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес. 

Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда взяло на себя руководство расследованием. В четверг, 5 июля, по факту произошедшего состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое возглавит министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Дело Скрипалей

4 марта британские СМИ сообщили, что в британском городе Солсбери произошло отравление двух человек неизвестным веществом. Пострадавшими оказались бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, был госпитализирован сержант криминальной полиции Ник Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к инциденту, заявив, что Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом А-234, которое западные политики и СМИ называют «Новичком». По её словам, оно было разработано в России. Отметим, что позднее эксперты из секретной химической лаборатории «Портон-Даун» подтвердили тип вещества, но не установили место его производства, отметив, что оно могло быть синтезировано десятком западных стран.

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Отметим, что 9 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая — Сергей Скрипаль. При этом место их нахождения держится британскими властями в тайне. Как отмечала Юлия в видеоинтервью британскому агентству Reuters 23 мая, она надеется вернуться в Россию и признательна дипломатам за предложенную помощь, однако пока не готова и не хочет воспользоваться ею. По её словам, это связано с необходимостью осознать произошедшее.

Москва свою причастность к отравлению в Солсбери неоднократно опровергала. Более того, российские официальные лица с самого начала предлагали Соединённому Королевству помощь в расследовании случившегося, однако британская сторона не приняла эти предложения. Вдобавок, Россия не получала никаких ответов на вопросы о ходе расследования.

«Нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность доступа к нашим гражданам, к Юлии в данном случае, и дали бы возможность полноценно участвовать в расследовании», — отмечал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Также в июне стало известно, что на расследование отравления в Солсбери было потрачено порядка €8,5 млн. Британские следователи провели 176 обысков, опросили более 900 свидетелей и просмотрели свыше четырёх тысяч часов видеозаписей.

«До сих пор не получили каких-либо доказательств на этот счёт (дела Скрипалей. — RT), кроме тех самых слов, которые мы все слышали, относительно «хайли лайкли», «нет другого правдоподобного объяснения, кроме ответственности России» и так далее», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 28 июня.

В свою очередь, в российском посольстве подчеркнули, что вся информация об инциденте в Солсбери распространяется через СМИ в виде утечек и вбросов, которые нельзя проверить.

При этом 25 июня The Times со ссылкой на неназванные источники сообщило о намерении правительства Великобритании выкупить дом экс-сотрудника ГРУ в Солсбери.

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