В 100 секундах до конца света: Часы Судного дня напомнили о близости "ядерной полуночи"

Стрелка часов Судного дня замерла в 100 секундах до конца света. Речь идёт о метафорическом показателе напряжённости в мире по версии "Бюллетеня учёных-атомщиков".

В настоящий момент часы показывают время 23:58:20. Полночь на часах Судного дня означает время глобальной катастрофы - начало войны с применением ядерного оружия или сопоставимое по последствиям событие.

Последний раз стрелка часов приближалась к полуночи в 2018 году. Тогда её передвинули на 30 секунд вперёд в связи с повысившейся в мире напряжённостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа.

Сегодня "Бюллетень учёных-атомщиков" оставляет время часов Судного дня на том же месте. До полуночи - 100 секунд,

- заявила во время онлайн-церемонии глава издания Рейчел Бронсон.

Напомним, что впервые часы Судного дня появились в 1947 году, чтобы более наглядно показать, в какой опасности на самом деле находится мир. Примечательно, что во время Карибского кризиса 1962 года, несмотря на огромную напряжённость и высокий риск начала ядерной войны, стрелка не приближалась к полуночи, так как всё разрешилось быстрее, чем "Бюллетень учёных-атомщиков" успел на это отреагировать.