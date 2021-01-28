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В 100 секундах до конца света: Часы Судного дня напомнили о близости "ядерной полуночи"
28 января 2021, 01:05 • 57 • Политика
Стрелку часов Судного дня оставили в 100 секундах от конца света. Сейчас циферблат показывает время 23:58:20. В 2018 году стрелка приблизилась к "ядерной полуночи" сразу на 30 секунд.
Стрелка часов Судного дня замерла в 100 секундах до конца света. Речь идёт о метафорическом показателе напряжённости в мире по версии "Бюллетеня учёных-атомщиков".
В настоящий момент часы показывают время 23:58:20. Полночь на часах Судного дня означает время глобальной катастрофы - начало войны с применением ядерного оружия или сопоставимое по последствиям событие.
Последний раз стрелка часов приближалась к полуночи в 2018 году. Тогда её передвинули на 30 секунд вперёд в связи с повысившейся в мире напряжённостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа.
- заявила во время онлайн-церемонии глава издания Рейчел Бронсон.
Напомним, что впервые часы Судного дня появились в 1947 году, чтобы более наглядно показать, в какой опасности на самом деле находится мир. Примечательно, что во время Карибского кризиса 1962 года, несмотря на огромную напряжённость и высокий риск начала ядерной войны, стрелка не приближалась к полуночи, так как всё разрешилось быстрее, чем "Бюллетень учёных-атомщиков" успел на это отреагировать.
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