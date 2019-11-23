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Ужесточение мер

23 ноября 2019, 17:09  •  53 • Аналитика
Принятие данного законопроекта позволит повысить эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, а также будет работать на предупреждение такой деятельности.
Правительством Российской Федерации при условии доработки был одобрен законопроект, в соответствии с которым повышается эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте кабмина страны.
Одобренным законопроектом предлагается внесение изменений в ФЗ «О защите конкуренции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сам факт принятия законопроекта позволит значительно повысить эффективность деятельности по выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений. Помимо этого, закон будет способствовать предупреждению деятельности подобного рода.
Указывается, что проект предлагает расширение имеющихся способов по получению антимонопольными органами необходимой информации и документов в ходе проведения процедуры расследований. Предполагается включить в извещение об осуществлении закупки ряд предупреждений о возможном установлении административной и уголовной ответственности за совершение нарушения требований антимонопольного законодательства. Вместе с этом законом предусматривается ведение антимонопольным органом строгого реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – указывается в сообщении кабмина РФ.
Параллельно правительством были одобрены некоторые изменения в УК и УПК РФ. Они предлагают введение дополнительных отягчающих обстоятельств заключения картеля на торгах, увеличение на год максимального срока лишения свободы за заключение или принятие участия в картеле, а также установление максимального срока лишения свободы за деятельность по заключению картеля на торгах сроком в 5 лет. Помимо этого, проектом закона предлагается удвоить пороговые значения размера крупного и особо крупного дохода (ущерба), образующих основной состав преступления. Поправками предлагается позволить следователям Следственного комитета России, наряду со следователями МВД РФ осуществлять процедуру предварительного следствия по уголовным делам, которые были возбуждены на основании ст. 178 УК РФ.
Правительством также были поддержаны изменения в КоАП РФ. Их принятие предполагает рассмотрение возможности смягчения или полного освобождения от административной ответственности лиц, которые сотрудничают с антимонопольным органом. Помимо этого, этими изменениями поддерживается установление административного штрафа за воспрепятствование проведению процедуры проверок на факт соблюдения антимонопольного законодательства в том, если это стало причиной для невозможности проведения или полного завершения процесса проверки.
«Для граждан - в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - в размере от одной тысячной до одной сотой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 50 тысяч рублей», – уточняется кабмином.
Отметим, ФАС России при подготовке данных законопроектов к последующему рассмотрению Госдумой РФ во втором чтении поручено провести дополнительную процедуру по проработке имеющихся замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также иных организаций.
Ранее сообщалось о готовности Правительства РФ одобрить ужесточающие меры по наказанию за картели. Все эти изменения предполагается принять невзирая на обозначенные протесты со стороны бизнеса.

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