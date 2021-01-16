Ужесточение карантина и меры для нарушителей: как развивается ситуация с COVID-19 в Европе

Европейские страны продолжают ужесточать карантинные меры на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в том числе из-за появления нового штамма коронавируса. Как сообщили в ВОЗ, в регионе по-прежнему наблюдаются очень высокие показатели распространения инфекции. О продлении карантинных мер уже заявили власти Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании. Тем временем число умерших пациентов с COVID-19 по всему миру превысило два миллиона.

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией по всему миру превысило два миллиона. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Общее число зарегистрированных случаев приближается к 94 млн.

Лидером по количеству заболевших COVID-19 остаются США: в стране выявлено 23,5 млн заразившихся. Из них 391 тыс. умерли от последствий инфекции и сопутствующих заболеваний.

Тяжёлая ситуация с заболеваемостью остаётся и в Европе, где фиксируются случаи заболевания новым штаммом коронавируса, изначально обнаруженным в Великобритании.

Как сообщил 14 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, новый тип коронавирусной инфекции уже был обнаружен в 25 странах Европы, включая Россию.

«В регионе по-прежнему наблюдаются очень высокие показатели распространения инфекции», — заявил Клюге.

На этом фоне ряд европейских государств объявили о продлении либо ужесточении ограничительных мер, введённых с целью замедлить распространение вируса.

Так, власти Франции сообщили об увеличении продолжительности комендантского часа по всей стране — с субботы, 16 января, он действует с 18:00 до 06:00 по всей стране. Ранее он начинался в 20:00 и действовал только на территории некоторых департаментов. Помимо этого, в стране существенно ужесточили правила для прибывающих из-за пределов Евросоюза — все они должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, пройти недельную самоизоляцию, после чего сдать повторный тест. С конца октября во Франции действуют карантинные меры, которые предполагают закрытие баров, ресторанов и учреждений культуры.

Закрытые кафе в Монако, Франция

AFP

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В Германии 5 января также были продлены до конца месяца ограничения, введённые в середине декабря из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В республике не работают кафе, рестораны, театры, музеи. При этом не исключено, что если властям не удастся остановить распространение инфекции, локдаун в стране могут продлить приблизительно до конца марта.

Кроме того, газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Меркель рассматривает возможность введения «мега-локдауна», предполагающего намного более жёсткие ограничительные меры, в том числе максимальный перевод сотрудников предприятий на удалённую работу, а также временную приостановку движения общественного транспорта. По данным издания, в ближайшее время канцлер намерена провести совещание по данному вопросу с главами регионов.

Помимо этого, газета сообщила, что власти федеральной земли Саксония решили организовать «коронавирусную тюрьму» — специальный центр для содержания граждан, неоднократно нарушивших карантинные меры. По информации издания, учреждение планируется создать на базе построенного в 2017 году пункта размещения беженцев. Охраной центра займётся полиция, нарушители будут направляться туда по решению суда.

Данную информацию в разговоре с RT DE подтвердили в МВД Саксонии. В ведомстве разъяснили, что в центр будут помещать тех, кто после подтверждения COVID-19 отказывается соблюдать карантин.

«Последовательность такова: делается предупреждение о коронавирусе, после него — строгий выговор, затем — извещение о штрафе, потом — если всё это не возымеет должного эффекта — дело направляется в суд, суд выносит постановление, и человек помещается в этот изолятор», — заявили в министерстве.

Жёсткий карантин действует и на территории Великобритании — о его введении 4 января объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уточнив, что решение принято из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

«Наши учёные подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта на 50—70% выше, чем у предыдущего», — отметил он.

Reuters

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8 января мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе режима ЧС в связи с угрозой переполнения больниц и призвал жителей столицы оставаться дома. Лондонские медики в разговоре с журналистами рассказали, что из-за огромного количества пациентов с COVID-19 больницы не в состоянии оказывать необходимую помощь людям с другими заболеваниями.

В Нидерландах кабинет министров продлил режим всеобщей изоляции до 9 февраля. Руководство страны призвало граждан оставаться дома и максимально сократить социальные контакты.

Ограничительные меры до конца зимы продлила Швейцария — помимо закрытия баров и ресторанов в стране приостановили работу магазинов, не торгующих товарами первой необходимости, и установили требование о переводе максимально возможного числа сотрудников на удалёнку.

Также указ о расширении карантинных мер подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте: до 5 марта в стране продлевается комендантский час, запрет на работу ресторанов, бассейнов и тренажёрных залов и другие действующие ограничения.

Смертельные случаи после прививки вакциной Pfizer

Тем временем Агентство лекарственных средств Норвегии 14 января сообщило, что в стране 23 человека скончались после того, как им была сделана прививка вакциной американской компании Pfizer. Там отметили, что все умершие пациенты были людьми старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

«Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идёт о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», — приводит РИА Новости слова представителя агентства Стейнара Мадсена.

Reuters

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В Норвегии вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло.

В свою очередь, представитель ВОЗ Катарина де Кат заявила, что организация находится в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будет внимательно следить за расследованием обстоятельств произошедшего.

Через некоторое время о смерти десяти человек после вакцинации этим препаратом сообщили также в немецком Институте Пауля Эриха, отметив, что речь идёт об очень тяжёлых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении. В свою очередь, Национальное агентство по безопасности медикаментов Франции сообщило о шести случаях серьёзных побочных реакций после введения вакцины Pfizer — там уточнили, что в четырёх случаях отмечались аллергические реакции, в двух — тахикардия.

В то же время в самой компании Pfizer заявили о намерении снизить со следующей недели поставки вакцины в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства.