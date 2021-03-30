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Уже заготовили "котлы": Военный эксперт заявил, что Донбасс встретит ВСУ во всеоружии
30 марта 2021, 21:00 • 200 • Политика
Донбасс встретит вторжение ВСУ во всеоружии, считает военный эксперт. Он заявил, что в Донецке и Луганске уже заготовили новые "котлы" для украинской армии.
Такое мнение во вторник высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя информацию о переброске украинской техники на линию соприкосновения.
По его словам, бронетехника, которую сейчас стягивают ВСУ, обычно используется для прикрытия штурмовых групп. Это может свидетельствовать о готовящемся большом наступлении украинских силовиков на Донбасс, пишет Nation News.
Баранец вовсе не исключает такой вариант событий, указывая на то, что Киев открыто пренебрегает международными нормами и даже не пытается скрывать свои действия от наблюдателей ОБСЕ. Однако это не значит, что в случае нападения на Донбасс украинцев ожидает лёгкая прогулка.
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