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Уже заготовили "котлы": Военный эксперт заявил, что Донбасс встретит ВСУ во всеоружии

30 марта 2021, 21:00  •  200 • Политика
Донбасс встретит вторжение ВСУ во всеоружии, считает военный эксперт. Он заявил, что в Донецке и Луганске уже заготовили новые "котлы" для украинской армии.
Такое мнение во вторник высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя информацию о переброске украинской техники на линию соприкосновения.
По его словам, бронетехника, которую сейчас стягивают ВСУ, обычно используется для прикрытия штурмовых групп. Это может свидетельствовать о готовящемся большом наступлении украинских силовиков на Донбасс, пишет Nation News.
Баранец вовсе не исключает такой вариант событий, указывая на то, что Киев открыто пренебрегает международными нормами и даже не пытается скрывать свои действия от наблюдателей ОБСЕ. Однако это не значит, что в случае нападения на Донбасс украинцев ожидает лёгкая прогулка.
Я думаю, что украинское руководство избрало путь медленной силовой оккупации Донбасса. Но Генеральный штаб Украины просчитался. Дончане очень хорошо подготовились ко встрече незваных гостей и заготовили "котлы", - отметил Баранец.

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