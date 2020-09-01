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Уже второй посол Белоруссии лишается места за поддержку протестов
01 сентября 2020, 11:00 • 130 • Политика
Уже второй посол Белоруссии лишается места за поддержку протестов в Минске. Посланник республики в Испании Павел Пустовой опубликовал пост в Facebook, в котором призвал провести пересчёт голосов.
Указ об увольнении в понедельник подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он распорядился лишить посла статуса чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Кроме того, Пустовой потерял место постпреда Белоруссии при Всемирной туристской организации.
Ранее дипломат опубликовал пост в Facebook, в котором призвал власти Белоруссии осуществить пересчёт голосов на президентских выборах. Он также написал о необходимости провести судебное разбирательство как в отношении силовиков, которые "неправомерно" задерживали протестующих, так и в отношении провокаторов, которые нападали на сотрудников правопорядка с камнями и арматурой.
Отметим, что Пустовой стал вторым послом, который лишился места из-за поддержки протестов. Ранее по той же причине свою должность потерял посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. Он публично заявил о своей солидарности с участниками антиправительственных протестов. Также посол осудил действия белорусских властей по разгону демонстрантов. Спустя три дня дипломат подал заявление об отставке, которую принял президент Белоруссии.
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