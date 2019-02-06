Уже встречается выражение "эти русские выродки": Американская пропаганда настраивает простых венесуэльцев против России

Александр Коц пообщался с русскими, кто всю взрослую жизнь прожил в Венесуэле. Они рассказали журналистам, как раньше любили здесь русских. А теперь уже встречается выражение "эти русские выродки" в соцсетях благодаря пропаганде США.

Российский корреспондент Александр Коц сходил в гости к русским, живущих в Венесуэле всю свою взрослую жизнь. Он расспросил их, что они думают о ситуации в стране.

Владимир Олегович Копенко рассказал, что страна очень богатая, но её прижимают.

"Вспомните Ирак. Там все было нормально, пока американцы не пришли. Шииты с суннитами не воевали. А теперь что? Или Ливия", — высказывает свое мнение мигрант. Он также считает, что в Сирии то же самое пыталась провернуть "американская сторона", но "наш президент Путин начал им помогать".

Владимир Олегович признался, что голосовал за Мадуро. Но при этом, глядя на пример Боливии и их президента Эво Моралеса, рассказал, чего не хватает Венесуэле, чтобы жить отлично, когда давление и пропаганда США на страну спадет. Моралес собрал всех людей, которые понимают в экономике и сказал, что это ваша страна, вы здесь родились: "Помогите мне поднять ее на ноги". И многие начали ему помогать, вытащили страну, объяснил свою позицию Копенко, уточнив, что в Венесуэле на многих постах находятся военные, а не эксперты.

Из-за тяжелого экономического положения русским тут стало тяжело жить, если они не принадлежат к высшему классу. Но их положение ухудшается и по другим причинам. Виной тому активная американская пропаганда против России и даже просто против русских.

По словам собеседника и его супруги, к русским здесь всегда относились благодушно. Но в последнее время все изменилось. Даже в советское время к нам хорошо относилось и правительство, и оппозиция. А сейчас используют любой повод для критики русских. В Венесуэле формируют мнение, будто Россия обкрадывает страну — высасывает ресурсы за гроши. В соцсетях уже встречается выражение "эти русские выродки", чего раньше никогда не было.

Информация предоставлена "Комсомольской правдой".