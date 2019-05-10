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Уже в этом году: Американские эксперты предсказали Китаю самый крупный дефолт в истории

10 мая 2019, 00:24  •  74 • В мире
Уже в этом году Китай может получить самый крупный в своей истории дефолт. Такое предсказание сделали эксперты американского финансового издания.
Китайский рынок облигаций может рухнуть в скором времени, не исключено, что уже в текущем году. Такой прогноз выдали эксперты американского издания Bloomberg.
По их мнению, вскоре в Китае может разразиться грандиозный дефолт, какого в истории страны еще не было. Его объем аналитики оценивают в 13 триллионов долларов.
Основой для негативного прогноза эксперты называют данные о финансовом состоянии китайских компаний. С начала этого года они объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму почти 8 миллиардов долларов - а это в 3 с половиной раза больше, чем за такой же прошлогодний период.
Объяснение тому - сокращение финансирования. Власти КНДР давят на банки, чтобы те охотнее выдавали кредиты малому и среднему бизнесу. В том числе это коснулось даже так называемой "теневой отрасли" банковской сферы - ее пытаются максимально сократить. Но в итоге из-за действий правительства, полагают американские эксперты, и возникла угроза дефолта.

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