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Уже устрашает: Forbes посоветовал "присматривать" за новой русской субмариной

11 июня 2020, 04:00  •  60 • Политика
Журнал Forbes опубликовал статью журналиста по фамилии Саттон, который предсказал подводную игру в кошки-мышки с русской подлодкой "Хабаровск". Она ещё не спущена на воду, но уже устрашает американцев.
Саттон считает, что Россия действует в духе холодной войны: якобы тихонечко разрабатывает подводные лодки нового поколения. "Хабаровск" обещают спустить на воду уже в июне.
"На мой взгляд, это будет главная субмарина 2020-х годов, так как она поступит на вооружение к изобретательному и сильному противнику", - пишет автор.
В публикации прямо говорится, что другие государства вряд ли создадут что-то похожее, но будут пытаться. Всё это приведёт к "подводной игре в кошки-мышки". США будут выслеживать русские субмарины.
Устрашает "Хабаровск" ещё и своим вооружением - огромными самоходными ядерными торпедами "Посейдон" (он же "Статус-6"). По словам Саттона, у "Посейдона" почти ничем не ограничена дальность хода, поэтому торпеда вполне может поразить Лос-Анджелес, Нью-Йорк или другие прибрежные американские города.
Автор публикации утверждает, что в противолодочной войне следующего тысячелетия именно "Хабаровск" будет главным игроком. Чтобы перехватывать "Посейдоны", военно-морским силам Соединённых Штатов и Великобритании придётся придумать новое оружие, а для этого нужно время и огромные деньги. Саттон предполагает, что русские на это и рассчитывали. Он считает: о новой русской подлодке известно крайне мало, но рекомендует за ней "присматривать".

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