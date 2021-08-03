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Уже третий: После смерти полицейского CNN напомнил о "жертвах штурма" Капитолия
03 августа 2021, 03:05 • 56 • Политика
Корреспондент CNN придал политический окрас новости о смерти полицейского, ставшего очевидцем событий 6 января.
Третий полицейский, наблюдавший за штурмом Капитолия, свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своём аккаунте в Twitter.
Журналист подчёркивает, что это не выдумка, а факт.
"К сожалению, ещё один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой", - объяснил он, добавив, что в полиции Центрального полицейского департамента округа Колумбия подтвердили факт его смерти.
Ранее американские СМИ сообщали, что после штурма Капитолия свели счёты с жизнью двое полицейских.
При этом, несмотря на то что смерти этих силовиков не были связаны с насилием и волнениями 6 января, CNN не преминул напомнить о штурме на Капитолийском холме.
Напомним, 6 января, до утверждения победы Джо Байдена на посту президента США, сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. В прессе это действие мгновенно расценили как штурм, и политиков в срочном порядке эвакуировали с места событий.
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