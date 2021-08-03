Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобра...
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
Главная / Политика

Уже третий: После смерти полицейского CNN напомнил о "жертвах штурма" Капитолия

03 августа 2021, 03:05  •  56 • Политика
Корреспондент CNN придал политический окрас новости о смерти полицейского, ставшего очевидцем событий 6 января.
Третий полицейский, наблюдавший за штурмом Капитолия, свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своём аккаунте в Twitter.
Журналист подчёркивает, что это не выдумка, а факт.
"К сожалению, ещё один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой", - объяснил он, добавив, что в полиции Центрального полицейского департамента округа Колумбия подтвердили факт его смерти.
Ранее американские СМИ сообщали, что после штурма Капитолия свели счёты с жизнью двое полицейских.
При этом, несмотря на то что смерти этих силовиков не были связаны с насилием и волнениями 6 января, CNN не преминул напомнить о штурме на Капитолийском холме.
Напомним, 6 января, до утверждения победы Джо Байдена на посту президента США, сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. В прессе это действие мгновенно расценили как штурм, и политиков в срочном порядке эвакуировали с места событий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






56
Источник
Похожие новости
02 августа 2021, 20:40
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
02 августа 2021, 20:40
Глава МИД Украины "выдал военную тайну": "Всё, что осталось от ВСУ"
02 августа 2021, 20:40
Коллекторам разрешат выбивать долги за ЖКУ? Чиновники "за". "Бурление" объяснил депутат
02 августа 2021, 20:40
Битва мигрантов: Ходорковский и "навальнисты" поссорились из-за выборов в Госдуму
02 августа 2021, 23:25
Пример Британии не научил: США грозят повторить провокацию эсминца Defender в Крыму
02 августа 2021, 23:25
Горбачёв назвал два фактора, которые привели к распаду СССР
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2021, 23:25
Пример Британии не научил: США грозят повторить провокацию эсминца Defender в Крыму
02 августа 2021, 23:25
Заявление США и ЕС против "Северного потока - 2" показало проигрышное полож...
03 августа 2021, 00:15
«Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные учения на гра...
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в...
03 августа 2021, 01:15
Представитель генсека ООН вступился за Тимановскую: "Нельзя угрозами принуждать ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 11:30
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
27 июля 2021, 07:00
Экс-сотрудник СБУ намерен раскрыть жестокие тайны Киева в ЕСПЧ
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
31 июля 2021, 10:00
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
30 июля 2021, 08:20
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.