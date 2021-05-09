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Уже традиция: Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни
09 мая 2021, 10:50 • 133 • Политика
Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни перед началом Парада Победы.
Перед началом Парада Победы глава Минобороны России Сергей Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни. После этого он подъехал к главе государства докладывать, что войска готовы к параду
Стоит отметить, что крестился под иконой Спасской башни стало для Шойгу уже традицией. Он это делает перед каждым Парадом Победы.
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