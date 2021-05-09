Уже традиция: Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни

Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни перед началом Парада Победы.

Перед началом Парада Победы глава Минобороны России Сергей Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни. После этого он подъехал к главе государства докладывать, что войска готовы к параду

Стоит отметить, что крестился под иконой Спасской башни стало для Шойгу уже традицией. Он это делает перед каждым Парадом Победы.