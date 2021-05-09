Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Главная / Политика

Уже традиция: Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни

09 мая 2021, 10:50  •  133 • Политика
Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни перед началом Парада Победы.
Перед началом Парада Победы глава Минобороны России Сергей Шойгу перекрестился под иконой Спасской башни. После этого он подъехал к главе государства докладывать, что войска готовы к параду
Стоит отметить, что крестился под иконой Спасской башни стало для Шойгу уже традицией. Он это делает перед каждым Парадом Победы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
09 мая 2021, 07:10
Сатановский дал честный прогноз: "От Америки мало что останется"
09 мая 2021, 05:20
Михаил Хазин заявил о крайне опасной ситуации в мире
09 мая 2021, 07:10
Личный пилот Путина рассказал об особой безопасности на борту и поведении президента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
06 мая 2021, 15:00
Блинкен обратился к России после визита в Киев
05 мая 2021, 09:35
Неожиданный поворот на встрече G7: Министры полтора часа обсуждали Россию
04 мая 2021, 04:15
Украинские компании подали иски к России на миллиарды долларов
05 мая 2021, 17:50
Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии
03 мая 2021, 04:25
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.