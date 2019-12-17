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Уже точно не остановят: Иностранные журналисты предсказали, как санкции США скажутся на "Северном потоке - 2"

17 декабря 2019, 13:09  •  116 • В мире
Агентство Bloomberg заявило, что остановить строительство "Северного потока - 2" не удастся, даже если США продолжат вводить санкции. Максимум, чего могут добиться Штаты - немного затормозить проект. До этого о том, что трубопровод откроют даже раньше срока, говорили российские власти.
Свернуть проект строительства "Северного потока - 2" не удастся. К такому выводу пришло агентство Bloomberg. Не помогут даже новые санкции, о которых заявили американские политики.
До этого США анонсировали очередной пакет санкций. Экономические меры обещали применить и к европейским компаниям - партнёрам России. В Штатах говорили даже, что под санкции могут попасть суда, задействованные в укладке труб по дну Балтийского моря. Эти идеи включили в проект оборонного бюджета США на следующий год. Конгресс должен принять его до 20 декабря.
До этого вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что газопровод "Северный поток - 2" запустят уже в середине 2020 года. До этого громкие заявления о проекте делали Штаты. Напомним, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который собираются доставлять через всю Атлантику и для принятия которого необходимы специальные терминалы. Поэтому газопровод "Северный поток - 2", поставляющий относительно дешёвый газ из России в Европу, является серьёзной угрозой американской бизнес-модели.
Эксперты комментировали, что российско-европейский энергетический проект "Северный поток - 2" уже неуязвим для американских санкций, преследующих цели лишить доходов Россию и навязать европейцам свой дорогой сжиженный газ. Отчасти потому, что участвующие в проекте крупнейшие европейские энергетические компании понесут серьёзные убытки в случае его срыва, а это болезненно ударит по карманам их американских акционеров и инвесторов.

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