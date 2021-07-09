«Уже совсем странно»: почему британский суд разрешил Минюсту США оспорить отказ в экстрадиции Джулиана Ассанжа

Минюст США пообещал британскому суду, что основатель WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж в случае экстрадиции в Соединённые Штаты не будет помещён в тюрьму максимально строгого режима и ограничен в праве на посещения и общение. Кроме того, Соединённые Штаты предоставили гарантию его перевода в Австралию для отбывания срока, который определит американский суд. Защита основателя WikiLeaks не доверяет американской стороне и считает, что она может изменить своё решение после выдачи Ассанжа. Эксперты и политологи отмечают, что между Вашингтоном и Лондоном идёт торг за судьбу разоблачителя, а сама форма апелляции на основании неких обещаний стороны обвинения выглядит весьма странно с юридической точки зрения.

Минюст США дал британскому суду ряд обещаний относительно будущей судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, на основании которых американской стороне было предоставлено право обжаловать отказ в его экстрадиции в Америку. Об этом сообщили журналисты газеты The Times, ознакомившись с гарантиями, которые предоставила суду сторона обвинения.

К ним, помимо прочего, относятся заверения американской стороны в том, что в отношении Ассанжа не будут приниматься специальные административные меры, ограничивающие его право на встречи и общение с другими лицами, а также в том, что его не определят в тюрьму максимально строгого режима ADX в городе Флоренс, штат Колорадо, «если после предоставления этих гарантий он не совершит ничего такого, за что полагается принятие административных мер или определение в ADX».

«Вашингтон также гарантирует, что США дадут согласие на передачу господина Ассанжа в Австралию для отбывания любого назначенного ему срока заключения», — говорится в заключении Высокого суда.

По данным The Times, эти обещания убедили Высокий суд Лондона, который 7 июля вынес решение, позволяющее Минюсту США частично обжаловать отказ на выдачу основателя WikiLeaks.

Отсрочка экстрадиции

Напомним, 4 января Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Решение было вынесено на основании опасений за психическое состояние журналиста: британские власти не исключили, что суровые условия содержания в тюрьме США приведут к самоубийству Ассанжа.

«Я убеждена, что в таких суровых условиях психическое здоровье господина Ассанжа может ухудшиться, в результате чего он совершит самоубийство… Я нахожу, что психическое состояние господина Ассанжа таково, что было бы жестоко экстрадировать его в Соединённые Штаты Америки», — постановила судья Ванесса Барайтсер.

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Судебное постановление было подкреплено выводами медицинских экспертов со стороны защиты, которые диагностировали у Ассанжа аутизм и клиническую депрессию.

При этом судья Барайтсер признала правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks властями США. В своём постановлении она отвергла доводы защиты о том, что преследование разоблачителя является политически мотивированным.

Она также отвергла доводы защиты о праве журналиста на свободу слова, заявив, что данный аргумент не даёт Ассанжу права раскрывать секретные данные, даже если они представляют высокую важность для общественности.

6 января Барайтсер отказала журналисту и в освобождении под залог, мотивировав это тем, что у него есть стимул скрыться от правосудия и он не вернётся в суд, если будет освобождён из-под стражи.

Таким образом, основатель WikiLeaks остаётся в заключении в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, ожидая итогов рассмотрения апелляции стороны обвинения. Дата проведения слушаний по ходатайству Минюста США пока не определена.

Возражения защиты

Адвокат и невеста Ассанжа Стелла Моррис считает, что заверениям американских властей насчёт дальнейшей судьбы и условий содержания разоблачителя в США верить нельзя.

«Любые слова властей США о том, как к нему будут относиться в будущем, не стоят и бумаги, на которой они написаны», — заявила Моррис, мать двоих детей Ассанжа.

Она также обратила внимание на то, что в обещаниях Минюста США нет ни слова о том, что он не изменит своё решение, когда основатель WikiLeaks окажется в Америке.

Пикет в поддержку Ассанжа

© REUTERS/Henry Nicholls

«Кроме того, по словам властей США, они могут изменить своё решение, если такую рекомендацию даст глава ЦРУ, когда Джулиан Ассанж будет взят под стражу в США», — добавила она.

Комментируя упомянутую американской стороной возможность перевода в австралийскую тюрьму для отбывания наказания, Стелла Моррис напомнила, что это право у Ассанжа было всегда. Другое дело — когда это может произойти.

«Чрезвычайно важно понимать, что перевод в другую тюрьму возможен, только когда исчерпаны все варианты апелляции. До Верховного суда дело может идти целое десятилетие, а может, даже два... США предлагают формулу, которая позволит продержать Джулиана в тюрьме фактически до конца его жизни», — заявила адвокат.

Сейчас между британской и американской юстицией идёт явный торг за право решать судьбу Джулиана Ассанжа, и опасения его адвокатов абсолютно правомерны, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«США собираются заполучить Ассанжа любой ценой, поэтому готовы идти на некоторые уступки. Естественно, когда он пересечёт границу и попадёт в руки американского правосудия, ситуация может и поменяться, ведь он будет полностью зависеть уже от американского законодательства», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В деле основателя WikiLeaks британские власти оказались в двойственном положении, считает Юрий Рогулёв.

«Учитывая, что у США с Великобританией сложились особые отношения, руководство страны не хотело бы отказывать своему главному политическому партнёру. Но вместе с тем британские власти принимают во внимание мнение общественности, которая выступает против экстрадиции», — сказал эксперт.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий напомнил, что одним из главных аргументов против экстрадиции Ассанжа является смертная казнь, которая может грозить ему в США. В Содружестве наций, куда входит Великобритания и родина журналиста Австралия, она запрещена.

«Так что, скорее, это не прямая уступка Лондону, а попытка задобрить общественное мнение, с недоверием относящееся к спецслужбам и расценивающее дело Ассанажа как преследование независимой журналистики», — считает собеседник RT.

Неясно, на каком основании Высокий суд Лондона решил поверить обещаниям Минюста США, подчеркнул Дмитрий Дробницкий.

«Если посмотреть на другие прецеденты в британском правосудии, то такие объяснения, конечно, не должны были никого удовлетворить, ведь решение об экстрадиции принимается не на этих основаниях. Мол, вы нам его выдайте, а он будет содержаться в хорошей тюрьме. А разве его виновность уже доказана? Сама постановка вопроса демонстрирует, что это не юридический процесс — это политическая расправа», — считает политолог.

В равной степени есть повод для сомнений в том, что американская сторона будет следовать озвученным гарантиям, полагает эксперт.

«Также неясно, на каком основании Минюст вообще может что-то обещать. Одно дело — пообещать, что не будут требовать смертной казни, но и это достаточно странно, так как наказание рождается в ходе следствия. Но, даже если принять политическое решение о неприменении смертной казни к конкретному человеку, это уже некоторое нарушение целостности юридической процедуры», — отметил Дробницкий.

Политолог особо подчеркнул, что упомянутые обещания даются Минюстом США не на основании сделки со следствием самого Ассанжа, а в рамках некой договорённости с Высоким судом Лондона, что «уже совсем странно».

«Сказать, что это совсем неправильно, нельзя, потому что всё англосаксонское право — прецедентное, но тут совершенно точно есть явные нарушения целостности юридической процедуры», — пояснил эксперт.

«Судя по всему, уже есть некая договорённость о том, что Ассанж отправится в США, а вот доживёт ли он до тюрьмы в Австралии и доберётся ли вообще до американского берега — это уже большой вопрос», — заключил Дробницкий.