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Уже согласовывают между ведомствами: Россия приготовила ответ НАТО на высылку дипломатов
08 октября 2021, 08:35 • 232 • Политика
Решение Москвы может стать сенсационным в политическом плане
В НАТО приняли решение почти вдвое сократить российскую дипломатическую миссию – до десяти человек, выслав при это восемь, которых сочли необъявленными сотрудниками разведки. Как заявили в альянсе, на такой шаг пошли из-за предполагаемой враждебной деятельности России. В Москве отметили, что высылка дипломатов произошла без указания официальных причин и пообещали закономерный ответ. "Коммерсанту" стало известно, что именно приготовила российская сторона.
По данным СМИ, Россия может предпринять ответную меру против Военной миссии связи НАТО в Москве, действующей под эгидой посольства Бельгии. Сейчас там работает около шести человек, хотя на официальной странице альянса указывается, что в миссии участвует 13. Все сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом.
Ведомство при бельгийском посольстве предназначено для обеспечения взаимодействия между Минобороны РФ и Военным комитетом НАТО. Однако вся работа по сотрудничеству была заморожена в 2014 году после присоединения Крыма к России по инициативе альянса.
Как пишет "Ъ" со ссылкой на собственный анонимный источник, в Москве полагают, что оставить одного человека в Военной миссии связи будет достаточно. К тому же информатор не исключил, что Россия в качестве ответа на высылку дипломатов может и вовсе завершить свою дипломатическую миссию в НАТО, если "альянс не придет в себя".
Сейчас эти меры согласовываются в межведомственном формате.
Представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг отмечала, что своим решением выслать российских дипломатов альянс еще раз продемонстрировал "лицемерие". По ее словам, не так давно в НАТО просили Москву назначить в Брюссель постоянного представителя от России, а "не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности". После этого они избавились почти от половины российских дипломатов.
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