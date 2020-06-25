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Уже скоро: американский генерал назвал причину "захвата" Россией Херсонщины
25 июня 2020, 17:00 • 94 • Политика
ВС РФ будут решать в Незалежной гуманитарные вопросы, убежден представитель Пентагона
В сентябре Россия под видом учений может захватить Херсонскую область, чтобы обеспечить водой Крым. Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Свои умозаключения американский военный представил в эфире пропагандистского украинского канала "ДОМ", созданного специально для вещания на непокорные регионы Донбасса.
"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, что во время учений на Кавказе россияне объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора", – пояснил Ходжес.
Он назвал такое поведение Москвы "типичным", что она и демонстрировала в прошлом.
По словам генерала Пентагона, Вооруженные силы РФ якобы захватят в Херсоне дамбу, что позволит обеспечить водоснабжением полуостров.
Как добавил Ходжес, в Черном море рядом с Украиной находится огромное количество российских войск, а крымчане все чаще говорят о дефиците воды в республике.
По его мнению, "Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров". А сейчас, отметил американец, население полуострова страдает от засухи.
Генерал также подчеркнул, что жители Крыма в своих проблемах должны винить президента России Владимира Путина и его окружение.
Также он назвал регион очень важным для Москвы, поскольку именно из портов Крыма корабли ВМФ РФ "незаконно" направляются в Сирию и Ливию для поддержки "режимов".
С заявлением Ходжеса о "вторжении" Москвы на Херсонщину можно ознакомиться на "Ютуб" телеканала "ДОМ", на видео с 29-й минуты.
Напомним, в начале осени запланированы масштабные учения ВС России "Кавказ 2020".
В самой же Украине не раз говорили, что водная блокада Крыма является козырем в руках Киева и политическим инструментом в переговорах с Москвой. Между тем ученые нашли решение проблемы с водоснабжением внутри полуострова. Они сообщили, что в Крыму есть большие запасы пресной воды в подземных природных резервуарах. Вопрос лишь в технологии ее забора из недр.
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