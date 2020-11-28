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«Уже приводило к трагическим последствиям»: Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с «позиции силы»

28 ноября 2020, 02:55  •  76 • В мире
Традиция вести диалог с «позиции силы» ранее приводила к трагическим последствиям для Германии и для всего мира, отметили в Министерстве обороны России. Таким образом в ведомстве ответили на слова главы Бундесвера Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая назвала на днях такую практику «хорошей традицией немецкой внешней политики». По мнению экспертов, такая риторика адресована прежде всего Вашингтону. Кроме того, целью таких заявлений может быть в том числе увеличение оборонных трат Берлина, считают аналитики.
 
Военнослужащие Бундесвера Reuters © Michael Dalder
 

В российском Минобороны прокомментировали недавнее заявление главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести диалог о разоружении с Россией с «позиции силы».

«Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге хорошая позиция германской внешней политики вести диалог с позиции силы в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что в российском военном ведомстве сразу обратили внимание на недавние слова Крамп-Карренбауэр, однако не спешили с реакцией. В Минобороны рассчитывали, что германские политики сами поправят коллегу, однако этого не произошло, подчеркнул Конашенков.

  • Игорь Конашенков
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Конашенков также констатировал, что уже не впервые заявления «отдельных политиков» ФРГ по вопросам диалога с Россией «напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда».

Он также напомнил, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр недавно возглавила германское оборонное ведомство.

«Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе», — заявил Конашенков.

«Традиция немецкой внешней политики»

Напомним, выступая ранее в Бундестаге, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала говорить с Россией о разоружении с «позиций силы». Об этом министр заявила, отвечая на вопрос одного из депутатов, который отметил, что европейские страны НАТО выделяют сейчас на оборонные нужды в четыре раза больше средств, чем Россия, и спросил, на сколько ещё должны вырасти эти расходы.

«Независимо от суммы, которую Вы назвали, это факт, что российская сторона вложила много средств в модернизацию своих вооружённых сил, что она располагает новыми вооружениями, что угроза стала намного более явной», — заявила в ответ Крамп-Карренбауэр. 

  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр
  • Reuters
  • © Michael Kappeler/POOL

Она порекомендовала провести по этому поводу переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы.

«Если мы хотим подойти к переговорам — в том числе о разоружении — с позиции силы, мы должны укрепить наши позиции. Это тоже всегда было хорошей традицией немецкой внешней политики и должно оставаться ею в будущем», — подчеркнула министр.

Как отметил в разговоре с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, для обеспечения европейской безопасности в первую очередь следует отказаться от идеологических клише и искать взаимные интересы с соседними странами.

«Однако сегодня Германия не может самостоятельно договариваться по вопросам обороны», — констатирует Воронов.

Аналогичной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Опрометчивое заявление главы оборонного ведомства ФРГ вызывает негативные исторические ассоциации. И говорит о недостаточном уровне компетенций Крамп-Карренбауэр. При этом не очень понятно, о какой «силе» она говорит, поскольку сегодня Бундесвер занимает в структурах НАТО достаточно скромное место», — рассуждает Камкин.

«Экстренная угроза»

Задел для политической карьеры Крамп-Карренбауэр был создан ещё в 1981 году, когда она вступила в ХДС. В 1999 году она выиграла выборы в ландтаг (земский парламент) федеральной земли Саар. Впоследствии она стала земельным министром внутренних дел, а потом и вовсе возглавила правительство земли Саар.

В декабре 2018 года Крамп-Карренбауэр стала председателем правящей в  в ФРГ партии Христианско-Демократический союз (ХДС, партия состоит в коалиции с ХСС и СДПГ), получив большинство голосов на партийном съезде. Предшественницей Крамп-Карренбауэр на этом посту была Ангела Меркель.

В июле 2019-го Крамп-Карренбауэр была также назначена министром обороны после того, как этот пост покинула Урсула фон дер Ляйен, чтобы возглавить Еврокомиссию.

  • Военнослужащие Бундесвера
  • Reuters
  • © Fabian Bimmer

В феврале 2020 года политик объявила об уходе с поста председателя ХДС, а также о том, что не станет бороться за пост канцлера ФРГ. Однако портфель министра обороны Крамп-Карренбауэр сохранила.

На этой должности она зарекомендовала себя в качестве активного апологета трансатлантического партнёрства. Она даже поспорила по этому вопросу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который назвал позицию германского министра «ложной интерпретацией истории». Крамп-Карренбауэр убеждена, что в обозримом будущем Европа не сможет защитить себя без поддержки США.

При этом министр выступает за увеличение оборонных трат ФРГ до 2% от ВВП, а также наращивание доли страны в оборонном потенциале НАТО. Так, в июне Крамп-Карренбауэр призвала довести этот показатель до 10% к 2030 году. В качестве аргумента министр привела «угрозу» со стороны России.

«Мы все в НАТО прочувствовали, насколько реальная и экстренная угроза исходит от России», — заявила она.

Позицию Крамп-Карренбауэр ранее критиковал исполняющий обязанности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Торстен Шефер-Гюмбель. Политик обвинил министра обороны в потакании желаниям Вашингтона ещё в 2019 году. С аналогичной критикой тогда выступил и генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

«Непостижимо, что в качестве первого шага она хочет оказать услугу господину Трампу и выступает за массовое перевооружение», — подчеркнул он.

«Неустойчивая динамика отношений»

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С точки зрения Константина Воронова, негативные комментарии Крамп-Карренбауэр в адрес России также могут быть продиктованы проамериканскими настроениями.

«Власти ФРГ беспокоит то, как будет развиваться евроатлантическое сотрудничество. Поэтому министр обороны Германии старается укреплять эти отношения, чтобы заокеанский партнёр защитил страну в нужный момент», — предположил Воронов.

Несколько иного мнения придерживается Александр Камкин. По его мнению, Крамп-Карренбауэр делает выпады в адрес Москвы, а также говорит о «позиции силы», чтобы обосновать рост оборонных трат ФРГ.

«За ХДС однозначно стоят лоббистские круги из крупной промышленности, в том числе из оборонной. Не исключено, что министерства обороны ФРГ есть соблазн преувеличивать угрозу России, чтобы оправдать увеличение военного бюджета. Однако всё же в большей мере фраза Крамп-Карренбауэр адресована заокеанской аудитории, США», — считает эксперт.

  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр не раз делала резкие заявления в адрес России. Так, в марте 2020 года она призвала США и ЕС оказать давление на Москву и Дамаск для урегулирования ситуации в САР.

В июле немецкий министр обвинила российское руководство в том, что оно «очень агрессивно отстаивает свои интересы».

«В сомнительных ситуациях оно не считается с правом других государств на самоопределение, что несовместимо с послевоенным порядком и нашими ценностями», — заявила она, одновременно отметив, что Германии нужны «нормальные отношения» с Россией.

При этом Крамп-Карренбауэр считает, что Евросоюз должен выработать единую стратегию в отношениях с РФ. Министр заявила, что намерена использовать председательство ФРГ в Совете ЕС, чтобы выработать общий «стратегический компас» в отношениях с Москвой.

По мнению Константина Воронова, переговорные возможности Запада и России в целом переживают кризис.

«Конечно, Запад всегда стремился говорить с позиции силы. Однако раньше это открыто не проговаривалось. После того, как мир перестал быть двуполярным, ситуация изменилась. Заявления, подобные словам Крамп-Карренбауэр, отражают неустойчивую динамику отношений стран. В годы холодной войны у сторон было больше тяги к переговорам. Но сейчас Запад пошёл на слом системы договорённостей с Россией», — говорит Воронов.

Александр Камкин, в свою очередь, считает, что, если европейские политики подхватят риторику о разговорах с Россией с «позиции силы», это окончательно похоронит конструктивный диалог.

«Такое положение вернёт мир во времена холодной войны, когда Германия рисковала стать передним краем Третьей мировой войны», — подытожил эксперт.

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