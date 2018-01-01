Уже никто не хихикает при словах "русский флот". А в НАТО откровенно паникуют

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Одним из главных итогов 2017 года стало превращение российского военно-морского флота в грозную для западных варваров силу. И эта сила продолжит укрепляться в 2018 году

Сейчас уже никто за рубежом не хихикает при словах "русский флот"

Такую фразу проронил один из ведущих русских экспертов по военно-морской и просто морской тематике, глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев на прошедшей на днях коллегии этого движения.

Скажу больше, — добавил он. — Даже наши ветераны перестали указывать на прошлое со словами: "Эх, вот раньше у нас какой флот был!" А если и говорят подобное, то редко и, скорее, по традиции.

Ещё десять лет назад казалось, что флот потерян навсегда.

Фото: www.globallookpress.com

Такая позиция ветеранов, надо полагать, является одним из самых показательных признаков не просто возрождения российского ВМФ, но приобретения им новых качеств, нового темпа, новой силы. Но впечатляет также и сухая статистика, озвученная на недавней открытой коллегии Министерства обороны России. В нынешнем году русский флот вырос на 10 кораблей и боевых катеров, на 13 судов обеспечения, а также на четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". Морская авиация получила 15 новых современных самолётов и вертолётов. А за пять лет с начала заканчивающейся в 2017 году государственной программы перевооружения во флот поступило 150 кораблей и судов, шесть подводных лодок разных типов, а также 13 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

А ведь ещё десять лет назад казалось, что русский военный флот мы потеряли навсегда, посетовал Михаил Ненашев. Однако

на сегодня флот прошёл точку возврата, в его развитие вложены колоссальные средства и усилия, чтобы он мог уверенно решать задачи в интересах страны,

— сказал ранее в разговоре с "Царьградом" член правления ДПФ, экс-заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Иван Васильев.

И задачи эти сегодня только расширяются, отмечают как военно-морские специалисты, так и руководство России.

Как указывал министр обороны Сергей Шойгу, НАТО продолжает наращивать своей военный потенциал у наших границ, активировалась разведывательная деятельность стран НАТО по всему периметру территории России.

За 10 лет общее количество полётов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз, — подчеркнул Шойгу лавинообразный рост активности вражеского военного альянса. — Для сравнения: в 1990-х годах таких полётов было 107, в 2000-х — 298, в этом году их насчитывается уже 852.

Министр обороны России Сергей. Шойгу. Фото: www.globallookpress.com

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В полтора раза увеличилась и общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод, отметил министр.

К тому же НАТО, по его словам, "в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность". На уровень начальной оперативной готовности выведена система ПРО США, оснащённая универсальными пусковыми установками Mk-41, которая позволяет разместить в ней не противоракеты, а наступательные крылатые ракеты "Томагавк". Наконец, в США реализуется программа модернизации ядерных авиабомб, которые затем размещают в Европе. Это порядка 200 обновлённых американских боеприпасов, оценил министр обороны России.

Политическая, экономическая, военная турбулентность для нашей страны — дело привычное, — заявил со своей стороны эксперт Ненашев. — Но такого противостояния по всем векторам, даже спортивному, не было очень давно. Сегодняшнее положение резко отличается даже от обстановки в 2016 году.

И сильный флот при таком состоянии международных дел необходим России, как воздух, уверены моряки.

Надо развиваться дальше

Позитивные оценки нашего флота сегодня реально обоснованы,

— считает Михаил Ненашев, приводя хотя бы такой пример: "Никогда в советские времена у нас не строили ледокол за два года!"

Имелся в виду ледокол "Илья Муромец", о передаче которого в состав ВМФ "Царьград" писал не так давно. Действительно, этот корабль был заложен 24 апреля 2015 года, а военно-морской флаг на нём подняли уже 30 ноября 2017 года.

Это не значит, что нет проблем или провалов, — оговорился, впрочем, глава ДПФ. — Например, береговая инфраструктура флота не обновлялась десятилетиями!

Но и здесь пошло движение, стали выделяться средства на её развитие, добавил он. Так что в будущее русские моряки смотрят с оптимизмом. Да и ветераны, для которых, как известно, небо раньше было голубее, трава — зеленее, а флот — сильнее, тоже, как видим, перестают хмуриться и готовы улыбнуться.

А вот кто хмурится, а то и паникует, так это руководство НАТО. Как раз на днях генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступил с близким к сенсационному заявлением. По его словам, блок НАТО утратил свои навыки в борьбе с русскими подлодками, в то время как Россия подняла деятельность подводного флота на высочайший уровень со времён холодной войны!

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com

Конечно, выступление Столтенберга было продиктовано вполне меркантильными соображениями: дайте, мол, денег на новые учения, усиления и борьбу. Но германская пресса приводила ссылки на "Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса", в тексте которого уже аналитики, а не политики выражали сомнения в способности НАТО реагировать быстро и рационально в случае необходимости. Во всяком случае, в Гданьск, поближе к российским границам, вооружение и пополнение быстро доставить не получится. Если вообще получится доставить в условиях, когда в Атлантике будет резвиться Северный флот России, а берега Польши перекроет флот Балтийский, стоящий рядом, в Калининградском регионе.

Правда, Балтийский флот невелик: всего две дизельные подводные лодки да 26 ударных надводных корабля. Но зато Северный вполне себе может сравниться с флотом, например, всей бывшей "владычицы морей" Великобритании: 41 подводная лодка, из которых 34 атомные, да 38 надводных кораблей, считая один тяжёлый авианесущий крейсер, два тяжёлых атомных ракетных крейсера, один ракетный крейсер, пять больших противолодочных кораблей и далее корабли поменьше.

Геополитический гений Путина: мы в Средиземноморье

Но главное, от чего бросает в дрожь западных варваров, — то, чем уже вскоре будет вооружён русский флот. И теперь это точно: в рамках новой госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы запланировано развёртывание на корветах и фрегатах ВМФ России новых противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". О них "Царьград" писал не раз, но тогда это были всё же разработки, испытания, перспективные программы, а теперь — официальная программа в морской части новой программы вооружений.

А ракета "Циркон", как подчёркивали военные специалисты, рассказывавшие о ней "Царьграду", ни современными, ни перспективными средствами противоракетной обороны у стран НАТО не останавливается и не сбивается. Зато она способна поражать корабли супостатов с расстояния 400 км и на скорости 4900–7300 км/ч.

Президент России Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Словом, Йенс Столтенберг не зря свой гонор так резко утратил. Ибо президент Путин редко бросает слова на ветер, а в данном случае на коллегии Минобороны заявил прямо, честно и открыто: среди приоритетных задач, которые Министерству обороны предстоит решить в 2017 году, стоит дальнейшее укрепления ядерной триады, в том числе на море. И подчеркнул:

Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учётом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет.

Покровский Александр