Уже никому неинтересно: в Крыму отмахнулись от очередной антироссийской резолюции в ООН

Георгий Мурадов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ряд западных держав продолжает нападки на нашу страну

Украина вместе со своими "сообщниками" не оставляет попытки насолить России. Недавно Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, что в Крыму якобы нарушают права человека. Впрочем, такие лживые заявления уже давно не задевают наше государство, заметил вице-премьер крымского кабмина Георгий Мурадов.



Политик назвал документ "лживой антироссийской инсинуацией". При этом он отметил, что, судя по итогам голосования, эта "бумажка" не интересна большинству стран-участниц Генассамблеи. 63 державы выступили за, 22 против и 85 воздержались. Создателем антироссийского документа стал традиционный набор недоброжелателей – Украина, Грузия, Германия, США, Латвия, Литва, Эстония. Поучаствовали также Великобритания и Франция.

Мурадов считает такие мелкотравчатые атаки "заезженной темой", которая не несет никаких последствий, кроме легкого сотрясания информационного пространства.

В документе, в частности, говорится, что крымчанам "навязывают" российское гражданство, и о других "преступлениях" против населения, отмечает РИА "Новости".

К слову, накануне ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Как и следовало ожидать, против выступили Соединенные Штаты и Украина.