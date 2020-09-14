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Уже неактуально: Лавров отменил визит в Берлин

14 сентября 2020, 18:55  •  50 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Поездка была запланирована на завтра
Глава МИД РФ Сергей Лавров передумал лететь в Берлин. О таком решении министра стало известно всего за сутки до назначенной встречи.
Причина кроется в том, что немецкая сторона существенно переиграла сценарий визита главы нашего внешнеполитического ведомства в Германию. Так, Сергей Лавров должен был принять совместное с главой МИД ФРГ Хайко Маасом участие в мероприятии, посвященном завершению "перекрестного" Года научно-образовательных партнерств.
Однако в начале месяца стало известно, что Маас не будет участвовать в церемонии. А на общение с главой российского МИД немецкий коллега был готов отвести лишь полтора часа. Это при том, что путешествие из Москвы в Берлин на самолете занимает порядка трех часов в одну сторону.
В пресс-службе МИД РФ сообщили, что таким образом основная цель поездки Лаврова в Берлин "оказалась неактуальной".
Кроме того, сегодня Сергей Лавров достаточно однозначно обозначил свое мнение по поводу позиции некоторых зарубежный коллег, среди которых ряд немецких политиков, о деле Алексея Навального.
Глава МИД отметил, что западные партнеры "перешли все рамки разумного" и по сути, требуют от России каких-то признаний, передает РИА "Новости". В Москве уверены, что этот инцидент – лишь повод для дополнительных санкций против нашей страны.
Напомним, ранее в Германии сделали заявление о повторном анализе проб Навального.

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