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Уже не Украина, но ещё не Россия: В Apple сопротивляются требованиям Госдумы по Крыму
22 мая 2019, 14:54 • 43 • Политика
В компании Apple продолжают сопротивляться требованиям Госдумы по отображению Крыма. Теперь в "яблочных" сервисах крымские города - это уже не Украина, но ещё не Россия. Депутаты начали новый раунд противостояния.
Депутаты Госдумы в мае встретились с руководством российского представительства компании Apple и предъявили им претензии по поводу некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма. Речь идёт о нескольких "яблочных" сервисах, прежде всего — о картах.
В американской корпорации пообещали учесть претензии и устранить все неточности. Однако, как выяснилось, реакция Apple была половинчатой и теперь крымские города в мобильных приложениях — это уже не Украина, но ещё не Россия.
Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин отметил, что в картах от Apple с Крымом теперь всё в порядке, но сервис "Погода" требует дополнительных корректировок. По его мнению, речь идёт о дискриминации крымских городов — Севастополя, Симферополя и других.
"Они обещали устранить это и через неделю нас проинформировать", - цитирует сообщение депутата ТАСС.
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