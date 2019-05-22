Уже не Украина, но ещё не Россия: В Apple сопротивляются требованиям Госдумы по Крыму

Депутаты Госдумы в мае встретились с руководством российского представительства компании Apple и предъявили им претензии по поводу некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма. Речь идёт о нескольких "яблочных" сервисах, прежде всего — о картах.

В американской корпорации пообещали учесть претензии и устранить все неточности. Однако, как выяснилось, реакция Apple была половинчатой и теперь крымские города в мобильных приложениях — это уже не Украина, но ещё не Россия.

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин отметил, что в картах от Apple с Крымом теперь всё в порядке, но сервис "Погода" требует дополнительных корректировок. По его мнению, речь идёт о дискриминации крымских городов — Севастополя, Симферополя и других.

"Они обещали устранить это и через неделю нас проинформировать", - цитирует сообщение депутата ТАСС.